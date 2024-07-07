Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов
Мир
Захарова прокомментировала информацию о расстреле ВСУ пленного бойца ВС РФ
Мир
Посол заявил о готовности РФ принять с визитом нового президента Индонезии
Общество
Синоптики пообещали москвичам сухую погоду и до +29 градусов 7 июля
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Армия
Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ
Армия
Военные ВС РФ применили новую радиолокационную станцию «Ирбис» в зоне СВО
Мир
В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников
Общество
Торжественная церемония закрытия выставки-форума «Россия» прошла на ВДНХ
Экономика
Строительство частных домов в России резко выросло на 21%
Общество
Вильфанд пообещал новые рекорды жары в России этим летом
Общество
В водопроводной воде Спасска-Дальнего в Приморье нашли кишечную палочку
Мир
В Японии назвали причину крушения патрульных вертолетов в апреле
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Общество
В Россию из лагеря беженцев в Сирии возвращены 20 детей
Общество
Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизирована
Мир
В Париже в преддверии Олимпийских игр оцепили площадь Трокадеро
Сюжет:

Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 7 июля сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что члены экипажей ТОС-1 «Солнцепек», выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, сразу переводят машину в походное положение и покидают позицию под прикрытием группы поддержки. Контроль и корректировка огневого поражения целей выполняются операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые в режиме реального времени передают результаты боевой работы на командный пункт.

В пакете ТОС-1А «Солнцепек» 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть зону площадью 200 кв. м, уничтожая при этом и живую силу, и легкобронированную технику, и даже укрепления противника. Неприхотливая, мобильная и высокоэффективная российская боевая машина не имеет аналогов в мире. Стрельба ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.

«Машина предназначена для уничтожения опорных пунктов, в основном скопления живой силы противника и боевой техники. Машина зарекомендовала себя очень хорошо при работе. Выполняет свои задачи отлично. Каждый выезд противник охотится за нами, но у нас есть система РЭБ. Подавление в основном беспилотников, артобстрелы бывают. Сейчас очень быстро стараемся работать, время боевой работы сокращается. Основное время занимает езда к месту огневой позиции, к выполнению непосредственно боевой задачи до конца боевой работы, и уже отходим. У всех практически сначала моральный дух хороший и боевой, все заряжены, все готовы», — поделился командир боевой машины ТОС-А1 «Солнцепек» с позывным Борода.

В Минобороны пояснили, что точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счет прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько километров. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки, добавили в Минобороны.

Оглушительный РЭБ: новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО
Разработка предназначена для защиты техники от вражеских беспилотников

Ранее, 6 июля, сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой. Российские силы также нанесли удар по радиолокационной станции «Жираф». Цель была достигнута.

В тот же день сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по складу и стоянке Bayraktar на аэродромах Украины. Кроме того, за сутки российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, радиолокатор подсвета и наведения и низковысотный обнаружитель, уточнили в МО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024