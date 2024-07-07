Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 7 июля сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что члены экипажей ТОС-1 «Солнцепек», выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, сразу переводят машину в походное положение и покидают позицию под прикрытием группы поддержки. Контроль и корректировка огневого поражения целей выполняются операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые в режиме реального времени передают результаты боевой работы на командный пункт.

В пакете ТОС-1А «Солнцепек» 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть зону площадью 200 кв. м, уничтожая при этом и живую силу, и легкобронированную технику, и даже укрепления противника. Неприхотливая, мобильная и высокоэффективная российская боевая машина не имеет аналогов в мире. Стрельба ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.

«Машина предназначена для уничтожения опорных пунктов, в основном скопления живой силы противника и боевой техники. Машина зарекомендовала себя очень хорошо при работе. Выполняет свои задачи отлично. Каждый выезд противник охотится за нами, но у нас есть система РЭБ. Подавление в основном беспилотников, артобстрелы бывают. Сейчас очень быстро стараемся работать, время боевой работы сокращается. Основное время занимает езда к месту огневой позиции, к выполнению непосредственно боевой задачи до конца боевой работы, и уже отходим. У всех практически сначала моральный дух хороший и боевой, все заряжены, все готовы», — поделился командир боевой машины ТОС-А1 «Солнцепек» с позывным Борода.

В Минобороны пояснили, что точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счет прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы в несколько километров. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки, добавили в Минобороны.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой. Российские силы также нанесли удар по радиолокационной станции «Жираф». Цель была достигнута.

В тот же день сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по складу и стоянке Bayraktar на аэродромах Украины. Кроме того, за сутки российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, радиолокатор подсвета и наведения и низковысотный обнаружитель, уточнили в МО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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