Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России 8 июля показало работу российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

«Поражали большое скопление противника в лесопосадках — вот буквально на днях работали. Работаем и по переднему краю, и по более тыловой зоне противника в зависимости от задачи, в зависимости от того, где обнаружено скопление противника. Работаем хорошо, попадаем точно», — рассказал командир батареи с позывным Терек.

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям украинских боевиков. Российские военные вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение ВСУ, отметили в военном ведомстве. В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, позволяют солдатам убедиться в уничтожении целей.

«Моя основная работа — это сориентировать машину на местности, привязать ее. И уже от этого получает машина координаты и начинает работать», — отметил топогеодезист с позывным Бамбук.

Военные ВС РФ ежедневно работают в сложнейших условиях. Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Перезаряжают РСЗО «Град» в запасных районах, а затем выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Огонь батареи группировки войск «Запад» ведут по целям с использованием тактики карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяют наносить максимальный урон боевикам ВСУ и находиться вне зоны прицельного огня артиллерии противника.

Одна такая установка РСЗО «Град» позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё — опорные пункты, живую силу и военную технику противника. Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам и позициям ВСУ, подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

Накануне, 7 июля, Минобороны РФ сообщило, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации. Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, российские военные сразу перевели машину в походное положение и покинули позицию под прикрытием группы поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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