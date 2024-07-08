Украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, поддерживают 17% украинцев, он диктатор, а Европе нужен мир. Об этом в ходе выступления в бундестаге заявил депутат Роберт Фарле.

«Украинский диктатор Зеленский, которого поддерживает только 17% украинского населения, провалится. Нам нужен мир, чтобы сотни тысяч людей не умирали на абсолютно ненужном фронте. Нам нужно перемирие», — сказал он в речи, посвященной юбилею НАТО.

Политик подчеркнул, что Германия должна тратить деньги на собственных граждан, а не на очередной пакет вооружений стоимостью €100 млрд.

По словам Фарле, после окончания холодной войны и прекращения существования Организации Варшавского договора НАТО потеряло смысл своего существования. Сегодня НАТО служит исключительно продвижению интересов американского гегемона. Он напомнил, что в 1953 году первый генсек НАТО описал функцию альянса следующим образом: НАТО должно держать американцев внутри Европы, Россию — снаружи, а немцев — внизу.

«Страны НАТО всегда вели незаконные агрессивные войны в нарушение Хартии ООН и свергали правительства. На Украине они это сделали сначала в 2004 году, а потом в 2014-м, что и привело там к продолжающейся гражданской войне», — назвал он причины конфликта.

Фарле подчеркнул, что прием в НАТО новых членов объясняется интересами военно-промышленного комплекса США. По мнению депутата, если европейцы хотят жить в благополучии, они должны остановить военные проекты минобороны ФРГ и выгнать из национальных парламентов тех, кто выступает за помощь киевскому режиму.

Ранее в этот день президент Чехии Петр Павел призвал страны Североатлантического альянса умерить их ожидания в отношении украинского конфликта и мыслить более реалистично. По его мнению, в обозримом будущем Киев не вернет себе утраченные территории. Также он напомнил, что США и Европа не смогли быстро производить достаточное количество вооружений для Украины, поскольку возможности военной промышленности стран НАТО уступают российскому ОПК.

Саммит НАТО пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. Одной из главных тем мероприятия станет ситуация на Украине и шансы на прием страны в блок.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала на готовность к переговорам с киевским режимом. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.