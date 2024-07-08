Глава "Альтернативы для Германии" предложила Шольцу и Бербок самим поехать на Украину воевать

Глава "Альтернативы для Германии" предложила Шольцу и Бербок самим поехать на Украину воевать

2024-07-08T17:31:19+03:00

2024-07-08T17:31:19+03:00

2024-07-08T17:31:19+03:00

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