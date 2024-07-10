Костей не наберешь: скелет динозавра и золото свергнутого царя

Скелет гигантского динозавра, самый известный атлас XVII века, золотая монета Петра III и собачьи портреты на любой вкус. В июле крупные мировые аукционы воздерживаются от продажи многомиллионных шедевров живописи и смещают фокус на другие предметы коллекционирования. Среди выставленных в этом месяце лотов, впрочем, можно найти немало интересного, а подчас и весьма экстравагантного. Подробности — в материале «Известий».

Скелет динозавра

17 июля Sotheby’s проведет торги природными раритетами. Здесь и метеориты, и различные древние окаменелости, и даже огромное яйцо вымершей слоновой птицы, жившей на Мадагаскаре в XVII веке до н.э. Ну а топ-лот торгов — собранный в единую конструкцию скелет стегозавра, многометрового травоядного динозавра Юрского периода. Предположительно, эта особь жила 161–146 млн лет назад, причем судьба ее сложилась весьма благополучно: следов боевых травм на костях не замечено, а артрит указывает, что мирный гигант покинул этот свет в преклонном возрасте.

Фото: sothebys.com/Matthew Sherman

В общей сложности скелет состоит из 254 костей. Еще примерно 65 утрачены, но для наглядности они заменены элементами, напечатанными на 3D-принтере с максимальной научной точностью.

Обнаружен раритет был сравнительно недавно — в 2022–2023 годах, на частных владениях в северо-западной части штата Колорадо. Совсем рядом расположен национальный парк «Динозавр», где было найдено большинство известных останков древних ящеров. Наверняка и этот экземпляр с удовольствием взяли бы к себе в коллекцию в любом музее, вопрос только в цене. Эстимейт заявлен на уровне $4–6 млн, стартовая цена — $3 млн.

Золотая монета Петра III

На российских торгах июля один из самых дорогих и интересных лотов предлагает Восточно-Европейский антикварный дом: это полуимпериал Петра III в почти безупречной сохранности.

Фото: bidspirit.com

В 1762 году, когда на российский престол взошел Петр III, на Санкт-Петербургском монетном дворе были отчеканены три вида золотых монет с профилем нового самодержца. Империал (10 рублей) вышел самым большим тиражом — более 25 тыс. экземпляров. Червонцев сделали существенно меньше — 10 тыс., но предназначались они только для международной торговли и не имели фиксированного номинала, а вес приравнивался к европейскому дукату. Наконец, самый скромный тираж оказался у полуимпериала (5 рублей) — 9482 штук.

В ходу, однако, всё это было совсем недолго. Через 186 дней после воцарения Петр III потерял трон в результате дворцового переворота. Власть взяла в свои руки его супруга, ставшая императрицей Екатериной II. И, разумеется, она распорядилась переплавить монеты с портретом свергнутого царя. А потому до наших дней дошли лишь немногие. Из них считаные единицы — в состоянии UNC (uncirculated, то есть не побывавшие в обращении) или AU (almost/about uncirculated — почти не использовавшиеся). Отсюда немалая стоимость лота, характеризуемого как раз как AU-UNC: стартовая цена составляет 5 млн рублей.

Собачья распродажа

Среди июльских торгов изобразительным искусством выделяется одна серия, далеко не самая дорогая по составу, но любопытная самой идеей: The Dog Sale («Собачья распродажа») аукционного дома Bonhams. Несложно догадаться, что это произведения искусства с изображением собак. Среди жанров — картины, акварели, гуаши, рисунки, скульптуры. Авторы же художники самых разных стран и эпох, в том числе российские (Борис Рябушинский). Топ-лот — почти двухметровое полотно кисти Уильяма Генри Дэвиса, эффектная сцена охоты со всадником и десятком гончих.

Фото: bonhams.com

Дэвис, конечно, не относится к числу живописцев первого ряда. Кстати, куда больше известен почти полный его тезка — поэт первой половины XX века из Уэльса (его фамилия звучит так же, а в письменном виде отличается на одну букву — Davies вместо Davis). Но живший столетием ранее художник — фигура по-своему примечательная. Его отец был егерем у короля Георга III. Сам же Дэвис, получив блестящее образование, работал анималистом у Вильгельма IV, а затем и у Виктории.

Собственно, по представленной на торги картине 1831 года как раз и видно, что людей Дэвис любил изображать куда меньше, чем животных — и прежде всего собак. Изящные поджарые тела с проступающими ребрами и острые мордочки псов написаны великолепно!

Девятитомный атлас XVII века

На торгах редкими книгами и манускриптами Christie's делает ставку, прежде всего, на знаменитый Большой атлас Виллема и Яна Блау. Это издание XVII века стало самым известным и важным картографическим трудом Нового времени. Работа над ним была начата Виллемом Блау, а после его смерти продолжена сыном Яном. Существовало несколько вариантов комплекта. В данном случае представлена версия из девяти томов, причем раскрашенных вручную в мастерской Блау (эта опция предлагалась издательством за дополнительную плату и тем самым еще удорожала и без того очень недешевый артефакт).

Фото: christies.com

Для российских коллекционеров (если, конечно, они смогут принять участие в торгах) особый интерес представляет первый том, посвященный Северной Европе, Скандинавии и России. В частности, здесь представлены карты Москвы и Кремля. Так что мы можем получить наглядное представление о топографии нашей столицы в XVII веке.

Помимо безусловной исторической ценности атлас Блау еще и настоящее произведение искусства. Все карты — это гравюры, причем богато декорированные дополнительными рисунками и орнаментами. Например, по полям помещены изображения людей в костюмах различных стран.

Для такого роскошного раритета эстимейт £250–350 тыс. не кажется таким уж большим. Объясняется он тем, что в свое время атласы Блау были действительно популярны среди европейской знати, и после покупки их бережно хранили в хороших условиях богатых домов, поэтому до наших дней дошло немало экземпляров. С другой стороны, учитывая ручную раскраску, каждый из них всё равно уникален.