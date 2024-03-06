Главный плот аукциона: дверь из «Титаника» и шедевр Рене Магритта

Одна из самых дорогих работ Рене Магритта, любовная переписка Патти Бойд с Джорджем Харрисоном и Эриком Клэптоном, а также дверь из «Титаника», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет. Март — одна из кульминаций аукционного сезона. На первом плане традиционно произведения художников XX века с эстимейтами в десятки миллионов долларов, но, помимо них, есть немало интересного и для более экономных коллекционеров, чуждых искусству модернистов. «Известия» рассказывают о главных лотах месяца.

Полотно Рене Магритта

Сразу два аукциона искусства XX–XXI веков в этом месяце проведет Christie’s. Один — более широкой тематики, включает 87 лотов, из них почти у половины эстимейт составляет £1 млн и выше. Другие торги сфокусированы на искусстве сюрреалистов. Здесь в общей сложности вещей меньше — 25, но зато топ-лот — образцовое произведение Рене Магритта «Интимный друг» — претендует на рекорд: его оценивают в £30–50 млн.

Фото: Christie's

На полотне среднего формата изображен стоящий спиной к зрителю мужчина в шляпе-котелке. Перед ним — проем в каменной стене и вид на идиллический пейзаж. Позади героя парят французский багет и рюмка. Фирменные мотивы Магритта здесь предстают в уравновешенной композиции, открытой для различных трактовок.

На данный момент аукционный рекорд для работ художника составляет £59,4 млн за полотно из серии «Империя света», которое, однако, существенно более крупное, чем «Интимный друг». Сможет ли выставленный сейчас холст из коллекции инвесторов Гилберта и Лены Каплан превысить это значение — узнаем уже 7 марта.

Поздняя картина Пабло Пикассо

У Sotheby’s в этом месяце нет таких флагманов, хотя суммарное количество сверхдорогих произведений на вечерних торгах импрессионистами и модернистами — сопоставимое. В их числе, кстати, есть и Магритт, но существенно более дешевый, а еще — Миро, Моне, Бэкон, Вламинк, Рихтер, Ренуар, Джакометти, Кандинский и многие другие громкие имена. Ну а пальму первенства по эстимейту предсказуемо держит Пикассо. «Человек с трубкой» — поздняя работа мэтра, выполненная им за пять лет до смерти. Этот период ценится ниже, чем довоенный, отсюда и сравнительно небольшая по меркам полноформатной (162 см в высоту) живописи Пикассо стоимость: £8–12 млн.

Фото: sothebys.com

Тем не менее сама по себе вещь достойная и показательная: курящих мужчин художник, в поздние годы вынужденный отказаться от пагубной привычки, писал неоднократно. Еще один его любимый сюжет — мушкетеры: реверанс живописи старых мастеров и воспоминание о подростковом увлечении Дюма. В данном случае всё это сошлось воедино. Хотя в отличие от аналогичных вещей — например, проданного в 2019-м более чем за $20 млн «Мушкетера с трубкой», — новый лот проще по цвету, графичнее, эскизнее. Потому и дешевле. Но за пять лет цены выросли, так что не исключено, что в процессе торгов сумма и выйдет за обозначенные рамки.

Личные раритеты Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона

Всего за £1000–1500 можно будет купить переписку Джорджа Харрисона и Патти Бойд. Если добавить еще £300–500, то есть шанс получить еще и послания Патти к ее второму мужу Эрику Клэптону. Ну разумеется, всё это при условии, что не найдется более щедрых коллекционеров. Личные вещи знаменитой модели 1960–1970-х и возлюбленной великих рокеров выставлены на аукцион Christie’s, который состоится в онлайне с 8 по 22 марта. Среди 57 лотов — не только корреспонденция, но и украшения, платья, книги, но главное — фотографии с Харрисоном и Клэптоном, в том числе сделанные ими самими.

Так, например, предлагается побороться за альбом снимков медового месяца битла (£2–3 тыс.), валентинку от Клэптона, набор полароидных отпечатков, на которых помимо Эрика и Патти присутствует еще Ронни Вуд из Rolling Stones (£600–800)… Ну а выше всего оценен коллективный рисунок авторства Харрисона, Леннона и Бойд. Учитывая, что совсем недавно картина, созданная совместно четырьмя битлами, ушла с молотка аж за $1,7 млн, превысив эстимейт в несколько раз, перспектива графического раритета представляется самой радужной.

Дверь-плот из «Титаника»

Напоследок — самый забавный лот месяца. На торги выставили ту самую дверь из фильма «Титаник», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет, а вот персонажу Леонардо ди Каприо места не хватило. Оригинальный реквизит из фильма Джеймса Кэмерона будут распродавать на Heritage Auction в конце этого месяца. Среди прочих лотов — зеркальце и платья Роуз, наборы посуды из корабельного ресторана, штурвал, спасательные жилеты и многое другое. Но, конечно, импровизированный «плот» из финала картины занимает среди всего этого особое место.

Фото: entertainment.ha.com

Подчеркивается, что объект выполнен на основе одного из обломков, который удалось сохранить после крушения настоящего «Титаника». Другой референс — декоративная панель в стиле Людовика XV из Морского музея в Новой Шотландии. Но, конечно, все понимают: купят это не ценители антиквариата, а фанаты фильма. Вопрос в том, будут ли они готовы выложить от $40 тыс. — именно с такой суммы начнутся торги за лот.