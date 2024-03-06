Главный плот аукциона: дверь из «Титаника» и шедевр Рене Магритта
Одна из самых дорогих работ Рене Магритта, любовная переписка Патти Бойд с Джорджем Харрисоном и Эриком Клэптоном, а также дверь из «Титаника», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет. Март — одна из кульминаций аукционного сезона. На первом плане традиционно произведения художников XX века с эстимейтами в десятки миллионов долларов, но, помимо них, есть немало интересного и для более экономных коллекционеров, чуждых искусству модернистов. «Известия» рассказывают о главных лотах месяца.
Полотно Рене Магритта
Сразу два аукциона искусства XX–XXI веков в этом месяце проведет Christie’s. Один — более широкой тематики, включает 87 лотов, из них почти у половины эстимейт составляет £1 млн и выше. Другие торги сфокусированы на искусстве сюрреалистов. Здесь в общей сложности вещей меньше — 25, но зато топ-лот — образцовое произведение Рене Магритта «Интимный друг» — претендует на рекорд: его оценивают в £30–50 млн.
На полотне среднего формата изображен стоящий спиной к зрителю мужчина в шляпе-котелке. Перед ним — проем в каменной стене и вид на идиллический пейзаж. Позади героя парят французский багет и рюмка. Фирменные мотивы Магритта здесь предстают в уравновешенной композиции, открытой для различных трактовок.
На данный момент аукционный рекорд для работ художника составляет £59,4 млн за полотно из серии «Империя света», которое, однако, существенно более крупное, чем «Интимный друг». Сможет ли выставленный сейчас холст из коллекции инвесторов Гилберта и Лены Каплан превысить это значение — узнаем уже 7 марта.
Поздняя картина Пабло Пикассо
У Sotheby’s в этом месяце нет таких флагманов, хотя суммарное количество сверхдорогих произведений на вечерних торгах импрессионистами и модернистами — сопоставимое. В их числе, кстати, есть и Магритт, но существенно более дешевый, а еще — Миро, Моне, Бэкон, Вламинк, Рихтер, Ренуар, Джакометти, Кандинский и многие другие громкие имена. Ну а пальму первенства по эстимейту предсказуемо держит Пикассо. «Человек с трубкой» — поздняя работа мэтра, выполненная им за пять лет до смерти. Этот период ценится ниже, чем довоенный, отсюда и сравнительно небольшая по меркам полноформатной (162 см в высоту) живописи Пикассо стоимость: £8–12 млн.
Тем не менее сама по себе вещь достойная и показательная: курящих мужчин художник, в поздние годы вынужденный отказаться от пагубной привычки, писал неоднократно. Еще один его любимый сюжет — мушкетеры: реверанс живописи старых мастеров и воспоминание о подростковом увлечении Дюма. В данном случае всё это сошлось воедино. Хотя в отличие от аналогичных вещей — например, проданного в 2019-м более чем за $20 млн «Мушкетера с трубкой», — новый лот проще по цвету, графичнее, эскизнее. Потому и дешевле. Но за пять лет цены выросли, так что не исключено, что в процессе торгов сумма и выйдет за обозначенные рамки.
Личные раритеты Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона
Всего за £1000–1500 можно будет купить переписку Джорджа Харрисона и Патти Бойд. Если добавить еще £300–500, то есть шанс получить еще и послания Патти к ее второму мужу Эрику Клэптону. Ну разумеется, всё это при условии, что не найдется более щедрых коллекционеров. Личные вещи знаменитой модели 1960–1970-х и возлюбленной великих рокеров выставлены на аукцион Christie’s, который состоится в онлайне с 8 по 22 марта. Среди 57 лотов — не только корреспонденция, но и украшения, платья, книги, но главное — фотографии с Харрисоном и Клэптоном, в том числе сделанные ими самими.
Так, например, предлагается побороться за альбом снимков медового месяца битла (£2–3 тыс.), валентинку от Клэптона, набор полароидных отпечатков, на которых помимо Эрика и Патти присутствует еще Ронни Вуд из Rolling Stones (£600–800)… Ну а выше всего оценен коллективный рисунок авторства Харрисона, Леннона и Бойд. Учитывая, что совсем недавно картина, созданная совместно четырьмя битлами, ушла с молотка аж за $1,7 млн, превысив эстимейт в несколько раз, перспектива графического раритета представляется самой радужной.
Дверь-плот из «Титаника»
Напоследок — самый забавный лот месяца. На торги выставили ту самую дверь из фильма «Титаник», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет, а вот персонажу Леонардо ди Каприо места не хватило. Оригинальный реквизит из фильма Джеймса Кэмерона будут распродавать на Heritage Auction в конце этого месяца. Среди прочих лотов — зеркальце и платья Роуз, наборы посуды из корабельного ресторана, штурвал, спасательные жилеты и многое другое. Но, конечно, импровизированный «плот» из финала картины занимает среди всего этого особое место.
Подчеркивается, что объект выполнен на основе одного из обломков, который удалось сохранить после крушения настоящего «Титаника». Другой референс — декоративная панель в стиле Людовика XV из Морского музея в Новой Шотландии. Но, конечно, все понимают: купят это не ценители антиквариата, а фанаты фильма. Вопрос в том, будут ли они готовы выложить от $40 тыс. — именно с такой суммы начнутся торги за лот.