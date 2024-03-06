Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Главный плот аукциона: дверь из «Титаника» и шедевр Рене Магритта

Самые яркие раритеты на торгах в марте
0
Фото: НА.com/Heeritage Auctions
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна из самых дорогих работ Рене Магритта, любовная переписка Патти Бойд с Джорджем Харрисоном и Эриком Клэптоном, а также дверь из «Титаника», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет. Март — одна из кульминаций аукционного сезона. На первом плане традиционно произведения художников XX века с эстимейтами в десятки миллионов долларов, но, помимо них, есть немало интересного и для более экономных коллекционеров, чуждых искусству модернистов. «Известия» рассказывают о главных лотах месяца.

Полотно Рене Магритта

Сразу два аукциона искусства XX–XXI веков в этом месяце проведет Christie’s. Один — более широкой тематики, включает 87 лотов, из них почти у половины эстимейт составляет £1 млн и выше. Другие торги сфокусированы на искусстве сюрреалистов. Здесь в общей сложности вещей меньше — 25, но зато топ-лот — образцовое произведение Рене Магритта «Интимный друг» — претендует на рекорд: его оценивают в £30–50 млн.

123

Фото: Christie's

На полотне среднего формата изображен стоящий спиной к зрителю мужчина в шляпе-котелке. Перед ним — проем в каменной стене и вид на идиллический пейзаж. Позади героя парят французский багет и рюмка. Фирменные мотивы Магритта здесь предстают в уравновешенной композиции, открытой для различных трактовок.

Ленин такой дорогой: что покупают на русских аукционах
Полотно знаменитого нонконформиста Олега Целкова может быть продано за миллион долларов

На данный момент аукционный рекорд для работ художника составляет £59,4 млн за полотно из серии «Империя света», которое, однако, существенно более крупное, чем «Интимный друг». Сможет ли выставленный сейчас холст из коллекции инвесторов Гилберта и Лены Каплан превысить это значение — узнаем уже 7 марта.

Поздняя картина Пабло Пикассо

У Sotheby’s в этом месяце нет таких флагманов, хотя суммарное количество сверхдорогих произведений на вечерних торгах импрессионистами и модернистами — сопоставимое. В их числе, кстати, есть и Магритт, но существенно более дешевый, а еще — Миро, Моне, Бэкон, Вламинк, Рихтер, Ренуар, Джакометти, Кандинский и многие другие громкие имена. Ну а пальму первенства по эстимейту предсказуемо держит Пикассо. «Человек с трубкой» — поздняя работа мэтра, выполненная им за пять лет до смерти. Этот период ценится ниже, чем довоенный, отсюда и сравнительно небольшая по меркам полноформатной (162 см в высоту) живописи Пикассо стоимость: £8–12 млн.

123

Фото: sothebys.com

Тем не менее сама по себе вещь достойная и показательная: курящих мужчин художник, в поздние годы вынужденный отказаться от пагубной привычки, писал неоднократно. Еще один его любимый сюжет — мушкетеры: реверанс живописи старых мастеров и воспоминание о подростковом увлечении Дюма. В данном случае всё это сошлось воедино. Хотя в отличие от аналогичных вещей — например, проданного в 2019-м более чем за $20 млн «Мушкетера с трубкой», — новый лот проще по цвету, графичнее, эскизнее. Потому и дешевле. Но за пять лет цены выросли, так что не исключено, что в процессе торгов сумма и выйдет за обозначенные рамки.

Личные раритеты Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона

Всего за £1000–1500 можно будет купить переписку Джорджа Харрисона и Патти Бойд. Если добавить еще £300–500, то есть шанс получить еще и послания Патти к ее второму мужу Эрику Клэптону. Ну разумеется, всё это при условии, что не найдется более щедрых коллекционеров. Личные вещи знаменитой модели 1960–1970-х и возлюбленной великих рокеров выставлены на аукцион Christie’s, который состоится в онлайне с 8 по 22 марта. Среди 57 лотов — не только корреспонденция, но и украшения, платья, книги, но главное — фотографии с Харрисоном и Клэптоном, в том числе сделанные ими самими.

Звезды не гаснут: Михалков в «Сатире», Раневская на экране, Кустодиев на аукционе
О чем на этой неделе говорили любители прекрасного

Так, например, предлагается побороться за альбом снимков медового месяца битла (£2–3 тыс.), валентинку от Клэптона, набор полароидных отпечатков, на которых помимо Эрика и Патти присутствует еще Ронни Вуд из Rolling Stones (£600–800)… Ну а выше всего оценен коллективный рисунок авторства Харрисона, Леннона и Бойд. Учитывая, что совсем недавно картина, созданная совместно четырьмя битлами, ушла с молотка аж за $1,7 млн, превысив эстимейт в несколько раз, перспектива графического раритета представляется самой радужной.

Дверь-плот из «Титаника»

Напоследок — самый забавный лот месяца. На торги выставили ту самую дверь из фильма «Титаник», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет, а вот персонажу Леонардо ди Каприо места не хватило. Оригинальный реквизит из фильма Джеймса Кэмерона будут распродавать на Heritage Auction в конце этого месяца. Среди прочих лотов — зеркальце и платья Роуз, наборы посуды из корабельного ресторана, штурвал, спасательные жилеты и многое другое. Но, конечно, импровизированный «плот» из финала картины занимает среди всего этого особое место.

123

Фото: entertainment.ha.com

Подчеркивается, что объект выполнен на основе одного из обломков, который удалось сохранить после крушения настоящего «Титаника». Другой референс — декоративная панель в стиле Людовика XV из Морского музея в Новой Шотландии. Но, конечно, все понимают: купят это не ценители антиквариата, а фанаты фильма. Вопрос в том, будут ли они готовы выложить от $40 тыс. — именно с такой суммы начнутся торги за лот.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024