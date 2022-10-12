Ленин такой дорогой: что покупают на русских аукционах

Несмотря на все геополитические пертурбации, русское искусство — от старинных икон и передвижников до авангарда и соц-арта — сегодня успешно продается на западных аукционах. В октябре несколько русских торгов пройдут в Нью-Йорке, Париже, Берне и других городах, которые должны подтвердить этот тренд. Так, по оценке арт-дилеров, полотно знаменитого нонконформиста Олега Целкова в ближайшем будущем может достичь миллионной (в долларах) отметки. «Известия» разбирались в хитросплетениях аукционов.

Целков штурмует

15 октября в нью-йоркском пригороде Мамаронек пройдет масштабный русский аукцион американского дома Shapiro, главным хитом которого станет «Портрет двух женщин» Олега Целкова. Это ранняя работа знаменитого нонконформиста, оцененная в $600–800 тыс., написанная в 1966 году, имеет безупречный провенанс, участвовала в нескольких выставках, вошла в каталоги. По мнению экспертов, «Портрет» имеет все шансы установить ценовой рекорд художника, который немногим более года назад скончался в Париже.

Фото: auction.fr «Портрет двух женщин» Олега Целкова

По сравнению с Целковым гораздо скромнее эстимейт отечественных классиков, которые представлены у Shapiro большей частью небольшими работами Сурикова, Айвазовского, Шишкина и Репина — с эскизом «Смеющийся казак» к легендарному холсту «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Кроме того, на нью-йоркском аукционе много работ художников, которые накануне или сразу после Октябрьской революции покинули Россию — Наталья Гончарова, Константин Коровин, Мстислав Добужинский, Сергей Судейкин, Александр Бенуа, Давид Бурлюк и другие.

Как всегда, непременными участниками торгов стали именитые конформисты — Эрнст Неизвестный, Анатолий Зверев, Лидия Мастеркова, Владимир Янкилевский, Борис Свешников, Михаил Шемякин, Петр Беленок. Известный соц-артист Леонид Соков представлен исполненными иронией портретами Брежнева, Андропова и изваянием ленинской головы.

Сегодня редкая распродажа на Западе обходится без полотен соцреалистов. Наряду с Пименовым, Дейнекой, Герасимовым, Глазуновым и Церетели Shapiro выставляет шесть картин одного из официальных портретистов Советского Союза — Дмитрия Налбандяна, многократного лауреата Ленинской и Сталинской премий: вместе с несколькими пейзажами и натюрмортами это две «исторические» картины — «Ленин выступает на Красной площади» и «Сталин проводит заседание военного совета». Причем последние два холста оценены выше остальных работ Налбадяна.

Для дома Shapiro, который открылся в 2007 году, русское искусство считается основным направлением деятельности. Он специализируется на произведениях искусства, охватывающих всю историю России — от старинных икон до современного искусства.

В Соединенных Штатах, как и в Европе, на аукционы попадают главным образом произведения из частных собраний западных коллекционеров или русских эмигрантов. Кроме того, в последние десятилетия сотни наших художников стали работать на Западе и там же продавать свои картины. В 60-е–70-е годы прошлого столетия рынок пополнялся так называемым дип-артом — картинами, которые вывозили из Советского Союза западные дипломаты, бизнесмены, журналисты.

Так или иначе, благодаря многовековым историческим и культурным связям России с Францией и другими европейскими странами, подчеркивают эксперты, Старый континент остается неистощимым источником произведений нашего искусства.

Спрос на марксизм-ленинизм

В известной галерее Moenius, которая расположена в Берне, в конце октября пройдет русский аукцион «Иконы и искусство», на котором собрано более 300 лотов, в том числе 120 икон разных эпох.

— Прежде всего среди топ-лотов назову три марины Айвазовского, портрет Льва Толстого кисти передвижника Василия Бакшеева, картину Александра Древина, зимний пейзаж Юлия Клевера, полотна «русских амазонок» — Ольги Розановой (оценена в 180 тыс. швейцарских франков) и Александры Экстер, графику Марка Шагала. Наконец, это пасхальные яйца, изготовленные на Имперском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, — рассказал «Известиям» владелец галереи Марк Лерке.

Фото: Galerie Moenius «Композиция» Александры Экстер

Заметное место на торгах Moenius занимают труды классиков марксизма-ленинизма — в том числе полные собрания сочинений Ленина и его важнейшие работы, которые высокого котируются на книжном рынке. В прошлом году первое английское издание «Капитала» с авторским посвящением Энгельсу ушло за 110 тыс. швейцарских франков, тогда как две ленинские фотографии с автографами Владимира Ильича — за 32 тыс. и 40 тыс. франков. Тогда же бернская галерея дорого продала несколько ленинских книг, изданных до революции, в том числе «Две тактики социал-демократии в революционном движении», «Что делать», «Шаг вперед, два шага назад».

— Среди наших постоянных клиентов не только русские, но и американцы, китайцы, австралийцы, украинцы, — отметил галерейщик. — Учитывая немалый интерес к русскому искусству, мы намерены провести еще одни торги в декабре нынешнего года в Берлине, где также есть отделения нашей галереи Moenius.

«Известия» в октябре 1917-го

На западных аукционах заметно растут цены на антикварные русские книги, а также на автографы и письма наших известных исторических деятелей, писателей, композиторов и ученых. Время от времени на арт-рынке появляются раритеты из коллекций страстных библиофилов Сергея Дягилева и Сергея Лифаря, а также из других эмигрантских библиотек. В свое время Пушкинский дом в Петербурге получил в дар автограф стихотворения великого поэта «На холмах Грузии лежит ночная мгла», который в Париже приобрел для него один из российских банков.

На торгах парижского аукционного дома Cazo в начале нынешнего октября распроданы прижизненные издания пушкинского «Бориса Годунова» (1831 год), «Подростка» Достоевского, блоковской поэмы «Двенадцать», сборники Семена Надсона, Саши Черного, бунинские «Темные аллеи», а также деникинские «Очерки русской смуты», «Воспоминания» графа Сергея Витте, изданные в Берлине в 1922 году.

Там же с молотка ушли архивы некоторых деятелей Белого движения и, в частности, генералов — барона Петра Врангеля, Петра Краснова и Алексея Кушакевича. Среди лотов оказались пять номеров «Известий» за октябрь 1917 года. Кстати, экземпляры нашей газеты регулярно появляются на аукционах. Минувшим августом в Париже с молотка ушел номер «Известий», посвященный полету французского космонавта Жан-Лу Кретьена на борту «Салюта-7» 40 лет назад.