Пришел, увидел, накупил: монета с профилем Цезаря и Баския «оптом»

Картина в виде простреленного яйца за $30 млн, эротическая графика Эгона Шиле из коллекции прототипа главного героя «Кабаре» и сразу три полотна Жана-Мишеля Баския, суммарно оцененные в $86 млн. Наряду с мартом май — один из самых горячих периодов для коллекционеров искусства XX–XXI веков. Но модернизмом дело не ограничивается. «Известия» рассказывают о наиболее интересных лотах месяца.

Самая дорогая картина Лучо Фонтаны

На майских торгах Sotheby’s, посвященных современному искусству, будет продаваться аж 34 произведения с оценкой выше $1 млн. За 12 из них и вовсе планируется выручить сумму с семью нулями. Коллекционерам предлагают образцовые картины Фрэнсиса Бэкона, Джоан Митчелл, Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баския.

Особое место среди них занимает полотно Лучо Фонтаны Concetto spaziale, La fine di Dio, эстимейт которого составляет $20–30 млн. Если оно будет продано по верхней границе эстимейта или же превысит его, это станет аукционным рекордом для Фонтаны. На данный момент самым дорогим его произведением считается другая работа из той же серии, проданная в 2015 году на Christie’s за $29 млн 173 тыс.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В общей сложности художник создал 38 работ в форме яйца со множеством отверстий, это один из самых узнаваемых его образов. При этом только четыре работы цикла выполнены в желтом цвете, в том числе обе вышеупомянутые.

На первый взгляд, провокационные вещи (нечто подобное очень любят высмеивать в юмористических скетчах про современное искусство) предлагают новый взгляд на пространство. В специфические отношения с ним вступает сама поверхность полотна. Сквозные дыры на ней можно воспринять как следы от пуль, но в то же время через них проходит свет, если экспонировать картину не на стене.

Акварели Эгона Шиле

На торгах искусством XX века Christie’s будут представлены две графические работы Эгона Шиле, выполненные в 1911 году и происходящие из коллекции Фритца Грюнбаума. Австрийский конферансье, артист, автор песен, он считается прототипом одного из главных персонажей бродвейского мюзикла «Кабаре» — ЭмСи.

Но помимо собственной творческой деятельности Грюнбаум был увлечен и чужим искусством — он коллекционировал работы тогда еще малоизвестного молодого художника Шиле, собрав в итоге более 80 картин и рисунков. После аншлюса Австрии Грюнбаум и его жена попали в концлагеря. Там женщину заставили отдать собрание, включавшее более 80 вещей Шиле, нацистам. Грюнбаум же был замучен в Дахау в 1941 году.

После войны произведения разошлись по разным владельцам, и вплоть до недавнего времени наследники еврейской пары с переменным успехом бились в судах за возврат предметов коллекции. Важнейшую победу они одержали в прошлом году, когда целый ряд собирателей признали справедливость претензий. И вот теперь две акварели, принадлежавшие Грюнбауму, снова выходят на торги — уже по инициативе законных владельцев.

Два ню оцениваются суммарно в $1,9–2,8 млн. Для работ на бумаге это очень много. Но, во-первых, Шиле в принципе очень дефицитен, а во-вторых, эти изображения действительно очень показательны для художника: коричневатой гаммой, угловатостью фигур и странным, изломанным эротизмом.

Три полотна Жана-Мишеля Баския

Обычно на торгах искусством XX–XXI веков доминируют Sotheby’s и Christie’s, но в этом месяце самый дорогой лот внезапно оказался у другого аукционного дома — Phillips. Он выставил сразу три полотна Жана-Мишеля Баския, самое крупное из которых — «Без названия (ELMAR)» — оценивается в $40–60 млн. Работы происходят из коллекции семьи Пеллицци. Профессор Франческо Пеллицци был основателем и главным редактором авторитетного искусствоведческого журнала Чикагского университета RES: Anthropology and Aesthetics. Произведения Баския он купил в начале 1980-х, и это стало важным моментом для карьеры начинающего живописца, который к тому моменту уже полностью сформировал свой индивидуальный стиль.

Самое раннее полотно датируется 1981 годом, два других — 1982-м, в том числе ELMAR. Именно его можно считать квинтэссенцией стиля Баския: доминирующие синий и желтый цвета, эстетика хулиганских уличных граффити, примитивистские символы, и всё это на холсте размером 2,35 м по широкой стороне.

Древнеримская монета с портретами Цезаря и Октавиана

Впрочем, не живописью единой. Интересный и очень недешевый лот будет продаваться на крупнейшем нумизматическом аукционе Heritage Auctions. Это ауреус (золотая монета Древнего Рима), выпущенный в первый год после убийства Юлия Цезаря — в 43 году до н.э. Консулом тогда был молодой Октавиан, который позже станет первым римским императором Октавием Августом. Но на тот момент его власть еще крайне шаткая: во-первых, на свободе оставались убийцы Цезаря Брут и Кассий, собравшие внушительную армию и намеренные бороться за восстановление республиканского правления; во-вторых, большой властью обладали ближайшие соратники-полководцы Цезаря — Марк Антоний и Марк Эмилий Лепид. Чуть позже они вместе с Октавианом создадут второй триумвират и победят Брута с Кассием.

Но в 43 году положение 19-летнего политика было максимально уязвимым. Неудивительно, что с помощью монеты он решил подчеркнуть свой главный козырь — факт усыновления его Цезарем. Задачей Октавиана было напомнить, что именно он настоящий наследник великого правителя. Поэтому на обороте ауреуса юный консул чеканит портрет Цезаря. И этот рельеф считается самым правдивым из всех дошедших до нас. Гай Юлий нечасто размещал свой профиль на монетах и никогда — на золотых. А после его гибели образ стал стремительно идеализироваться, и чем дальше от 44 года, тем меньше было сходства в изображениях с реальным обликом правителя. Так что ауреус 43-го остается уникальным — ну и крайне редким. Отсюда впечатляющий эстимейт — $200–300 тыс.