Египетские силы: жезл писца фараона и коллекционное золото Петра III

Найденное спустя век произведение Климта за $55 млн, древнеегипетский жезл II тысячелетия до н.э., картина Коровина за десятки млн рублей и редкая золотая монета Петра III, выпущенная для коллекционеров. Среди аукционных лотов следующего месяца нет действительно рекордных вещей: традиционно пик продаж сверхдорогих произведений импрессионистов и модернистов приходится на март. В апреле, однако, на первом плане оказывается то, что могло бы проскочить незамеченным раньше. «Известия» выбрали самые яркие лоты.

Потерянный портрет Густава Климта

Главное произведение живописи, которое планируется пустить с молотка в апреле, это, безусловно, «Портрет фройляйн Лизер» кисти Густава Климта. Художник работал над полотном в 1917 году, но не успел закончить и даже не подписал. После его смерти в 1918-м картина, по-видимому, была передана наследниками Климта его заказчикам — семье промышленника Адольфа Лизера. В 1925-м работа демонстрировалась на выставке Климта, но затем след ее пропал.

Фото: imKinsky Auction House

И вот спустя почти 100 лет шедевр, ранее известный искусствоведам лишь по черно-белым фотографиям, вернулся. Венский аукционный дом Im Kinsky не разглашает подробностей о нынешних владельцах и обстоятельствах попадания портрета в их собственность (а произошло это еще в 1960-х), но судя по тому, что часть средств от продажи планируется направить наследникам Лизера, цепочка эта недлинная и никаких претензий у ее участников друг к другу нет. Хотя вызывает вопросы, почему раритет такого уровня выставлен не на Christie's или Sotheby's, где он вполне мог бы стать украшением любых торгов.

Оценен портрет сравнительно скромно по меркам живописи Климта: в €30–50 млн. Вероятно, причиной тому отсутствие подписи и незаконченность. Но, несмотря на это, вещь прекрасная. На девушке, изображенной почти в полный рост и повернутой лицом прямо к зрителю, наброшена шаль с цветочным орнаментом. И достаточно одного взгляда на этот орнамент, чтобы увидеть руку Климта.

Древнеегипетский жезл

В Нью-Йорке 9 апреля будут продавать античные раритеты — древнегреческие и древнеримские изваяния, кикладские изделия из мрамора. Кроме того, немало предметов будет и из Египта. В их числе — топ-лот: каменный жезл, датированный примерно XIV веком до нашей эры.

Фото: Christies

Он был изготовлен из горной породы (зеленого сланца) и принадлежал приближенному фараона, писцу Мери-Птаху. Функция жезла была, по-видимому, двойной. Прежде всего, это типичный для Древнего Египта измерительный прибор длиной в локоть, о чем свидетельствуют множество насечек на одной из граней, соответствующих распространённым тогда мерам. Вместе с тем вертикальные надписи иероглифами указывают, что у предмета была и иная, ритуально-статусная роль. Мери-Птах мог использовать его в церемониях, тем самым демонстрируя свой статус при дворе.

Сегодня строгий вид этого жезла и череда виртуозно вырезанных иероглифов-«иконок» — птичек, человечков и так далее — заставляет воспринять раритет как произведение искусства. И это, вкупе с его крайней редкостью, объясняет немалую цену: $500–700 тыс. Хотя не исключено, что в процессе торгов она ещё вырастет.

Золотая монета Петра III

Топ-лотами апрельского нумизматического аукциона Russiancoin стали русские монеты-новоделы XVIII века. Здесь стоит пояснить, что речь идет, разумеется, не о подделках или репликах. Новоделы печатались государственными монетными дворами с использованием тех же штемпелей, что и оригинальные варианты (или же они были специально немного модифицированными).

Фото: Bedspirit

В отличие от обычных монет такие экземпляры предназначались исключительно для коллекционеров и в обращение не поступали. Отсюда их малый тираж и безупречная сохранность. Разумеется, год фактической чеканки может отличаться от указанного — порой на десятилетия. Однако ценителей это не смущает.

В Российской империи активно выпускать новоделы стали при Екатерине II, которая ввела моду на коллекционирование редкостей, и прекратили в 1890 году, когда это лично запретил Александр III по просьбе самого главного нумизмата — великого князя Георгия Михайловича. Антиисторичность традиции многие критикуют по сей день. Но благодаря этому у нас есть многие редкие монеты в идеальном виде.

На грядущих торгах будут представлены серебряная полтина Елизаветы Петровны (стартовая цена 10 млн рублей) и золотой червонец Петра III (7,5 млн). Последний, несмотря на меньшую цену, представляется нам более интересным. Во-первых, монет этого неудачливого императора в принципе очень мало: правил он всего полгода, после чего был смещен с трона женой, ставшей Екатериной II. Во-вторых, прижизненный портрет самодержца отличается тонкой работой и, несмотря на особенности жанра, выразительностью.

«Ноктюрн» Константина Коровина

Среди русских произведений живописи на мировых апрельских торгах нет сверхдорогих лотов, но внутри России на аукционах всё же будут картины с внушительной ценой (десятки миллионов рублей). Прежде всего, стоит назвать «Ноктюрн» Константина Коровина, написанный художником непосредственно перед эмиграцией. В 1922 году он навсегда покинул Родину, уехав во Францию, и там уже из-за ухудшения зрения писал куда меньше. Так что начало 1920-х стало последним взлетом его таланта.

Фото: Bedspirit

Коровин тогда любил изображать изящных дам, но они становились лишь частью композиции, общего антуража. В сущности, это не портреты, а картины-настроения. Вот и на полотне, которое будет продано 23 апреля аукционным домом «Первые имена», безымянная героиня не столь важна, как атмосфера позднего вечера, создаваемая свечами и эскизно написанным интерьером. Пожалуй, главный отечественный импрессионист, Коровин в поздние годы пишет еще более условно, спонтанно, нивелируя конкретику и широкими мазками намечая лишь общий облик предметов, но добиваясь тем самым особой выразительности отражения момента.

Для коровинской работы такого формата и уровня, с двумя надежными экспертизами, стартовая цена 10 млн рублей — весьма консервативна. О чем свидетельствуют уже предварительные ставки: на момент написания материала за полотно было предложено 17 млн, хотя до старта торгов еще три недели. Вероятно, итоговая сумма вырастет в разы по сравнению с изначально заявленной.