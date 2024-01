Рубль сбережет: первая монета Анны Иоановны и балалайка Марка Нопфлера

«Новая» картина художницы эпохи барокко Артемизии Джентилески (якобы), советское искусство в Париже, серебряная монета Анны Иоанновны и балалайка Марка Нопфлера. В январе аукционный мир не ждет ценовых рекордов, однако ярких — и всё равно недешевых — лотов, заслуживающих внимания, будет предостаточно. «Известия» рассказывают о самых интересных предметах, которые вот-вот пустят с молотка.

Картина художницы эпохи барокко

Артемизия Джентилески в последнее время стала одной из самых модных фигур среди старых мастеров. Сегодня в ней видят не просто блестящего живописца XVII века, но икону феминизма. Действительно, в 1600-х профессия художника считалась сугубо мужской. Женщины могли стать в лучшем случае подмастерьями. Исключений из этого правила крайне мало. Джентилески — главное и самое яркое.

Атрибутируемая художнице картина будет одним из лотов грядущих торгов искусством старых мастеров Christie's. Для полотна Джентилески такого размера и состояния эстимейт $400–600 тыс. — совсем небольшой. Ее вещи продавались за миллионы долларов. Всё дело, как несложно догадаться, в провенансе и истории картины. Она ни разу не выставлялась, не упоминалась в научной литературе, а принадлежность ее кисти Джентилески была определена несколькими экспертами совсем недавно.

Фото: commons.wikimedia.org Артемизия Джентилески, автопортрет в образе мученицы

Всего два года назад «Святой Иоанн Креститель в пустыне» был продан на небольшом итальянском аукционе как работа неизвестного неаполитанского художника XVII века, и вот теперь Christie’s уверенно заявляет, что это Джентилески. Верить или нет — коллекционеры могут решить сами. Безотносительно факта авторства картина, конечно, очень хороша: драматичные световые контрасты в духе Караваджо, прекрасно прорисованная ткань. Но понятно, что платить будут все равно за имя. Или не будут.

Альбом Бориса Свешникова

Русофобия русофобией, а советское искусство по-прежнему в цене у западных коллекционеров. 25 января Bonhams проведет отдельные торги произведениями нонконформистов. Топ-лот — альбом с 38 рисунками Бориса Свешникова, датированный концом 1950-х, то есть периодом зарождения этого направления.

Рисунки выполнены чернилами и карандашом. Но в данном случае стоит говорить не об эскизах или технических студиях, а о графических циклах, где художник последовательно развивает ряд мотивов от одного изображения к другому. В творчестве Свешникова, корни которого — в модерне начала столетия, эстетике Серебряного века, — работы на бумаге не менее важны, чем крупноформатные полотна. И потому данный лот представляет особый интерес. Вдобавок у него убедительный провенанс: в 2003 году раритет был куплен нынешним владельцем напрямую у семьи художника.

Bonhams оценивает предмет в €70–90 тыс. что превышает стоимость отдельных произведений на аукционе, но всё же сравнительно немного, если учесть количество рисунков в альбоме и его целостность.

Альбом Бориса Свешникова Фото: bonhams.com

Рубль Анны Иоанновны

Сразу два крупных нумизматических аукциона состоятся в первых числах января . 5-го пройдут торги MS67, топ-лот которых — золотые 10 рублей 1894 года с портретом императора Александра III (пока ставка — 1,3 млн рублей), а на следующий день в «Редких монетах» будут продавать серебряный рубль, отчеканенный в 1730-м — в первый год правления Анны Иоанновны (стартовая цена — 1,5 млн).

Пожалуй, именно этот раритет заслуживает наибольшего внимания, даром что материал вроде бы не такой уж «элитный». Дело в том, что монета — исключительно хорошей сохранности ( по нумизматических классификации — UNC, то есть не попавшая в обращение), и это позволяет в полной мере оценить красоту рисунка. На аверсе — профиль императрицы в парадном облачении, с короной и лентой через плечо. Особое восхищение вызывает нюансированное изображение прически. Реверс — двуглавый орел с Георгием Победоносцем в медальоне на груди. Но, опять же, обратим внимание, что у орла прорисованы все перышки.

Рубль Анны Иоанновны Фото: ru.bidspirit.com

Рубли первой трети XVIII века в принципе очень редки в хорошей степени сохранности. Здесь же монета вовсе не была в обращении, что вкупе с ее красотой и объясняет немалую цену (которая наверняка еще и вырастет в процессе торгов).

Балалайка Марка Нопфлера

Инструменты известных музыкантов с завидной регулярностью фигурируют на аукционах. Вот и в этом январе Christie’s выставляет на торги целую коллекцию гитар Марка Нопфлера из Dire Straits. Среди них есть замечательные образцы стоимостью до полумиллиона фунтов. Хотя что здесь удивительного? А вот обнаружить в арсенале великого рокера русскую балалайку — это уже куда интереснее.

Правда, он на ней не играл (по крайней мере, публично). Это был подарок от казино Шангри Ла во время тура Нопфлера, название которого совпало с именем московского игорного заведения: Shangri-La Tour. 27 апреля 2005 году артист выступил в Государственном Кремлевском дворце , и прямо на сцене ему преподнесли экстравагантный сувенир.

Балалайка Марка Нопфлера Фото: christies.com

Об этом свидетельствует гравировка на задней деке: ‘To Mark Knopfler / from ‘Shangri La’ casino / with best wishes / 27th of April 2005 / Moscow Russia’