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В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Арбитражный суд Москвы поступил иск на фирму ООО «Банда», которая ранее принадлежала блогеру Гусейну Гасанову, на сумму 10 млн рублей. Это следует 8 июля из карточки арбитражного суда в базе данных «Электронное правосудие».

Ранее Гасанов владел 70% фирмы. Блогер вышел из состава учредителей компании, занимавшейся «деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг». Предполагается, что именно через нее он продавал свои курсы по «денежному» мышлению.

Иск был подан бизнесвумен Юлией Минченко.

Telegram-каналы распространяют информации о том, что Юлия приобрела обучение на курсе «Фабрика звезд инфобизнеса», который продавала фирма Гасанова, также автором курса выступала бизнес-консультант Елена Арикова. Пройдя курс, Юлия не была удовлетворена его качеством и посчитала информацию бесполезной, поэтому потребовала вернуть средства. При этом сообщается, что сама Юлия защищает Гасанова и выступает против Ариковой. Она подала на блогера в суд, так как курс был оформлен на его фирму.

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Ранее, 15 июня, ФНС подала против Гасанова иск. В конце месяца источник «Известий» сообщил, что ФНС собирается конфисковать два автомобиля и апартаменты блогера из-за его налогового долга. Сообщалось, что он составляет 128 млн рублей.

При этом, в мае источник «Известий» сообщал, что блогер должен государству более 153 млн рублей, а также не предоставил налоговую декларацию. Счета его компании, связанной с ресторанным бизнесом и доставкой еды, были заблокированы.

Гасанов — участник нескольких скандалов. В июле 2021 года Никулинский суд оштрафовал блогера на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев. Это случилось после того, как полицейские остановили Lamborghini Гасанова в Москве для проверки документов. Мужчина отказался проходить освидетельствование, которого потребовали правоохранители, заподозрившие, что блогер пьян.

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