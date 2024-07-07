Хэмилтон выиграл этап Гран-при «Формулы-1» впервые с 2021 года

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон 7 июля одержал победу на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Великобритании. Соревнования прошли на автодроме «Сильверстоун».

Вторым финишную черту пересек трехкратный чемпион мира из Нидерландов Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим — Ландо Норрис из McLaren.

Гонку от команды Mercedes на этих соревнованиях начал напарник Хэмилтона Джордж Расселл, однако он не смог завершить заезд из-за поломки болида.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на Гран-при Саудовской Аравии в декабре 2021-го.

Ранее, 8 июня, Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады «Формулы-1». Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются немецкий представитель Михаэль Шумахер и британский пилот Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, в Канаде дважды побеждал Ферстаппен, по одному разу — испанский гонщик Фернандо Алонсо и Даниэль Риккьярдо от Австралии.