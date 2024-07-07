CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов

В предвыборном штабе нынешнего президента США и кандидата на пост главы государства Джо Байдена заявили, что больше не будут заранее предлагать вопросы журналистам для интервью с американским лидером. Об этом 6 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее одна из ведущих радиостанции WURD в городе Филадельфия Андреа Лоуфул-Сандерс призналась в эфире телеканала CNN, что их журналисты заранее получили от Белого дома указания и список вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью. Позднее еще один журналист, ведущий радиостанции Civic Media в штате Висконсин Эрл Инграм, который также брал интервью у Байдена, заявил, что ему дали вопросы, которые нужно было задать президенту.

«Хотя ведущие интервью всегда имели возможность задавать любые вопросы, которые им нравятся, впредь мы воздержимся от предложения предполагаемых вопросов», — привел телеканал слова источника.

Ранее, 5 июля, Байден дал первое большое интервью после его дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В беседе с ABC News американский лидер путался в формулировках, чем напугал избирателей. Кроме того, он заявлял, что управляет миром, а США в нем являются важнейшей нацией. На вопрос о возможном прекращении участия в выборах Байден ответил, что заставить сняться его может только Господь Бог. Американский лидер указал на то, что расширил НАТО, а также «остановил президента России Владимира Путина».

На следующий день, 6 июля, газета Politico узнала, что союзники США по НАТО в частном порядке серьезно обеспокоены по поводу того, что американский лидер не сможет переизбраться на второй срок, поскольку будет не в состоянии одержать победу Трампом. Чиновники подтвердили изданию, что ранее уже начали сомневаться в перспективах победы Байдена на выборах еще задолго до неудачных для Демократической партии теледебатов.

27 июня прошли первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США после выступления действующего президента началась паника. Телеканал NBC назвал выступление нынешнего американского лидера на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

Позднее, 4 июля, Байден признался, что «облажался» на дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Трамп заявил, что его оппонент после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.