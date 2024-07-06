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Джо Байден назвал своим достижением расширение НАТО

Байден в интервью назвал себя парнем, который остановил Путина и сплотил НАТО
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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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Нынешний американский лидер и кандидат в президенты США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя парнем, который «остановил» российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины. Такое заявление 5 июля он сделал в ходе интервью телеканалу ABC News.

«Я был тем парнем, который расширил НАТО. <…> Я взял на себя Путина», — ответил Байден на вопрос о том, сможет ли он эффективно руководить страной в следующие четыре года президентства в случае переизбрания.

В ходе интервью Байден также напомнил, что именно он организовал тихоокеанский альянс AUCUS, убедил 50 стран, не только в Европе, но и за ее пределами, помогать Киеву. Кроме того, по его словам, именно он был тем, кто уговорил Японию «расширить свой бюджет», скорее всего, говоря о государственных расходах на оборону страны. Также, продолжил Байден, он добился от Южной Кореи инвестиций на несколько десятков миллиардов долларов, которые пошли на развитие полупроводниковой промышленности Соединенных Штатов.

«Знаете, я не только веду кампанию, но и управляю миром», — заявил американский лидер.

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В этот же день американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Демократическая партия переживает хаос из-за провала президента США Джо Байдена на дебатах. Он также отметил, что в Республиканской партии царит единство, так как она правильно относится к своим избирателям. Сам Байден объяснил свое провальное выступление на дебатах плохим вечером и измотанностью. Он также подчеркнул, что в его плохом выступлении «никто, кроме него, не виноват». Однако американский лидер заявил, что сниматься с предвыборной гонки не собирается.

Тогда же стало известно, что окружение Байдена призвало его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, однако пока президент не собирается сдаваться. Некоторые его помощники сообщили, что физические признаки старения стали более очевидными и проявляются всё чаще. При этом Байден отметил, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается его выхода из предвыборной гонки.

До этого, 4 июля, американский лидер признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Экс-лидер США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах. Всего обращение подписали 168 человек.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

27 июня прошли первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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