Избиратели увидели в новом интервью Байдена признаки деменции и мании величия

Президент США Джо Байден в пятницу, 5 июля, дал первое большое интервью после его дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В беседе с ABC News американский лидер путался в формулировках, чем напугал избирателей.

По ходу интервью журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена о том, готов ли он пройти когнитивный тест, а также о возможном выходе из президентской гонки.

«Послушайте, я каждый божий день прохожу когнитивный тест. Каждый день я прохожу этот тест. Знаете, я не только участвую в предвыборной кампании», — заявил глава Белого дома.

Также он добавил, что управляет миром, а США в нем являются важнейшей нацией. На вопрос о возможном прекращении участия в выборах Байден ответил, что заставить сняться его может только Господь Бог.

Американский лидер указал на то, что расширил НАТО, а также «остановил президента России Владимира Путина».

Все эти заявления вызвали большие вопросы не только у простых граждан, но и у спонсоров демократов, которые не понимают, что происходит с Байденом. Они задаются вопросом: страдает он манией величия, старческой деменцией или просто устал.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США после выступления действующего президента началась паника. Телеканал NBC назвал выступление нынешнего американского лидера на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

После, 4 июля, американский лидер признался, что «облажался» на дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.