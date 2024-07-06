Кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана после обработки 100% бюллетеней. Об этом 6 июля сообщило агентство Tasnim News со ссылкой на данные избирательной комиссии.

«Были объявлены окончательные результаты 14-х президентских выборов, в которых приняли участие 49,8% избирателей. Масуд Пезешкиан был избран девятым президентом Ирана», — указало агентство.

Пезешкиан по итогу голосования и обработки всех избирательных бюллетеней набрал 16 384 403 голоса, в то время как за его оппонента — представителя консервативного крыла Саида Джалили — проголосовали 13 538 179 избирателей.

Первый тур выборов президента Ирана состоялся 28 июня, однако тогда ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей. Позднее, 5 июля, прошел второй тур президентских выборов. Тогда же представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами сообщал, что явка во втором туре за два часа до закрытия избирательных участков превысила 40%. По итогу, согласно оценкам СМИ, во втором туре президентских выборов в Иране явка могла составить примерно 50%.

В первом туре представитель консервативного крыла Саид Джалили проиграл реформатору и экс-министру здравоохранения Масуду Пезешкиану с разницей в 1 млн голосов.

Джалили заявил «Известиям», что целью его политики является укрепление отношений со всеми странами, с которыми у Ирана есть точки соприкосновения в различных областях.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.