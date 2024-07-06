Расходы на оборонные нужды каждого члена НАТО должны составлять как минимум 2% от ВВП страны, в США ожидают увидеть планы по наращиванию этих трат. Об этом 5 июля заявил представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге.

«Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП. — Ред.)», — подчеркнул представитель администрации США.

Также уточнялось, что от союзников НАТО в ближайшее время ожидается предоставление «заслуживающих доверия планов по достижению этого показателя в ближайшем будущем».

Ранее, 2 июля, газета Politico со ссылкой на экспертов и бывших чиновников писала, что Дональд Трамп в случае переизбрания не планирует выход страны из НАТО, однако может пойти на серьезные изменения роли Вашингтона в альянсе. Кроме того, экс-президент США может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, которые не выделяют на оборону не менее 2% от своего ВВП. Предложение об исключении из альянса стран, которые тратят на оборонную промышленность менее 2% ВВП, поступило от сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма 18 февраля. Он подчеркнул, что подобные меры необходимы, чтобы «обязательства что-то значили».

Между тем 17 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что две трети оборонных расходов европейских стран идут на новые заказы в США, за последние два года их объем составил $140 млрд. По его словам, Вашингтон нуждается в военных союзниках в Европе. Кроме того, генсек альянса напомнил о цели довести военные расходы каждой страны НАТО до 2% от их ВВП.

31 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и наращивании военно-промышленного комплекса. Он также отметил, что будут представлены региональные планы для стран альянса, в которых приведут требования к каждой из них по обеспечению обороны территории объединения.

Страны НАТО определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. Однако ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок. В частности, итальянская газета La Repubblica узнала в мае об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов. Кроме того, еще в ноябре 2023 года министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Рим «очень далек» от принятых в НАТО планов повысить военные расходы.

При этом Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.