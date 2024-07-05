Появились кадры с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Корреспондент «Известий» Александр Шпак 5 июля показал последствия серьезного ДТП на Кутузовском проспект в Москве, в результате которого при столкновении автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали.
«На Кутузовском проспекте уже почти закончили устранять последствия страшного ДТП со смертельным исходом. Как мы можем видеть, коммунальные и ведомственные службы уже почти все покинули место происшествия. Движение восстановлено», — рассказал корреспондент.
Также стало известно, что пострадавшим, в частности той девушке, у которой был открытый перелом руки, помогали обычный прохожие.
Очевидец Вячеслав рассказал, что он вместе с другими прохожими после ДТП сразу же побежал помогать пострадавшим прямо через проезжую часть.
«Я смотрю — там машины две столкнулись. Ну, мы сразу побежали туда спасать, поняли, что случилось. <…> Там девушка. Мы давай двери выламывать, я в машину запрыгнул, давай ее вытаскивать. Кое-как через эту машину подал ее человеку, чтобы через пассажирское окно вытащил», — рассказал он.
О смертельном ДТП на Кутузовском проспекте стало известно ранее в этот день. Столкнулись два автомобиля, в результате один человек погиб, два пострадали. Предварительно установлено, что водитель Tesla не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в машину Toyota. После столкновения их от удара отбросило на автомобили Chevrolet и Lixiang. В результате ДТП погиб водитель Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести.