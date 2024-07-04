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Наемник ВСУ предстал перед судом Чехии за мародерство и незаконную службу

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Фото: СTK
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Гражданин Чехии Филипп Симан предстал перед судом в Праге по обвинениям в незаконной службе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мародерстве в зоне конфликта. Об этом 4 июля пишет Чешское информационное агентство (ČTK).

По данным следствия, 27-летний Симан состоял в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь» в конце марта 2022 года, хотя у него не было разрешения президента республики Петра Павела на службу в иностранной армии. Уточняется, что мужчина прошел базовую подготовку, после чего вместе с группой, в которой был командиром, поехал в Киевскую область. Там ему было поручено патрулировать окопы и проводить «операции по зачистке».

Согласно обвинению, солдат неоднократно присваивал себе имущество погибших военных и найденные вещи — ювелирные украшения, золотые и серебряные инвестиционные слитки, электронную «читалку» для книг, часы и дизайнерские солнцезащитные очки. Симан поделился, что все подразделения базировались в брошенных украинцами домах, и использование личных вещей граждан было нормой. Военнослужащие забирали ценности украинцев «в штаб» на случай, если «русские вернут этот район», добавил он.

«Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы никто другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо», — передает слова обвиняемого портал iDNES.CZ.

При этом мужчина не согласен с некоторыми пунктами обвинения. Он заявил, что не забирал деньги и очки, а серебряные слитки ему «разрешили оставить». Он также подчеркнул, что брал вещи не для личного обогащения, а на память, поскольку является этническим украинцем.

Заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Карлова университета Томаш Гршивна предположил, что мужчину могут помиловать по обвинению в незаконной службе, поскольку чешские политики одобряли поддержку Украины. По этому пункту Симану может грозить максимум пять лет тюремного заключения. Основное судебное заседание назначено на 8 июля.

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Ранее, 26 июня, СК РФ заявил о вербовке в ВСУ более 3 тыс. наемников из 70 стран. В декабре чешские СМИ сообщали, что с 24 февраля 2022 года Прага выдала разрешение на службу в украинской армии более чем 150 гражданам республики. Всего на тот момент было подано 553 заявки, однако большая часть из них была отклонена.

В марте украинский военнопленный Юрий Водян сообщил, что в его бригаде были наемники из Германии, США, Польши, Великобритании и Австралии. По его словам, они вступили в ряды ВСУ, чтобы заработать денег и набраться опыта.

А в июне 2022-го сообщалось, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии подозревает в мародерстве двух наемников, служащих в батальоне «Карпатская сечь». О правонарушении заявили представили военного формирования. Тогда журналисты указали, что одного из подозреваемых бойцов зовут Филипп, однако фамилию не уточнили.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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