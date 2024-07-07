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Смотреть тошно: как избежать пищевого отравления в отпуске

В жару продукты портятся быстрее, а персонал в кафе и ресторанах не всегда соблюдает санитарные нормы
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Летом новости о пищевых отравлениях, в том числе массовых, появляются почти каждый день. В детских лагерях происходят вспышки ротавирусной инфекции, кафе и рестораны как внутри страны, так и за рубежом травят посетителей несвежей едой, и даже экскурсии с необычными развлечениями могут довести до больницы. В жару опасность интоксикации повышается — продукты быстрее портятся. «Известия» разбирались с экспертами, как питаться в поездке, чего следует избегать и что делать, если отпуск всё же омрачился отравлением.

Когда есть риск отравиться в отпуске

Риск отравиться едой в теплое время года выше, напомнил Минздрав в своем Telegram-канале. Опасность подстерегает как дома, так и на отдыхе, но в отпуске, особенно за границей, нужно быть вдвое осторожнее. Из-за наплыва туристов в отелях, кафе и ресторанах не хватает персонала, прошедшего медкомиссию, а на соблюдение всех санитарных норм часто не остается времени. В жару бактерии разрастаются и распространяются быстрее.

По словам владельца визового туристического центра Visasam.ru, путешественника и блогера Бориса Соколова, в южных азиатских странах, где очень жарко и проблемы с антисанитарией, отравиться можно даже в пятизвездочных отелях. Осмотрительность понадобится, например, в Индии, Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии.

Еда
Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

— Это также может случиться и в отелях Египта и Турции, которые работают по системе «всё включено», особенно с небольшим количеством звезд, где уровень сервиса ниже. Еда может лежать открытая на жаре. К этому еще добавляется непривычная местная пища. Также в этих странах сейчас идут инфляция и удорожание всех услуг: гостиницы начинают экономить на количестве персонала и продуктах, что тоже сказывается на соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, — пояснил он «Известиям».

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Опрошенные изданием врачи отметили, что опасность отравления и заражения кишечными инфекциями исходит от нескольких источников. В первую очередь это контакт через еду с инфицированным человеком, например поварами и другим обслуживающим персоналом в кафе, ресторанах и отелях. Кроме того, интоксикация может грозить из-за скоропортящихся и сырых продуктов, грязной воды, плохо промытых фруктов и овощей, а также недостаточной гигиены рук.

Как рассказала «Известиям» врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова, уличные лавки и продуктовые рынки — тоже рискованные места, так как продавцы часто пренебрегают санитарными нормами.

Еда
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Чем больше продукт хранится на жаре, тем больше в нем образуется микробов и вредных веществ, которые вызывают у человека неприятные симптомы — тошноту, рвоту, диарею и иногда сальмонеллез или ботулизм. В жару, к примеру, салаты с майонезом, которые стояли в тепле, или морепродукты, не прошедшие должную термическую обработку, могут стать причиной плохого самочувствия, — подчеркнула она.

Как избежать отравления и кишечной инфекции на отдыхе

Кишечная инфекция — более серьезное заболевание, чем обычное пищевое отравление испорченными продуктами. Оно проходит тяжелее, длится дольше и часто требует прием антибиотиков. Чтобы не испортить отдых, нужно обращать внимание на чистоту в кафе и ресторанах и их персонал, отмечает в беседе с «Известиями» врач-инфекционист, эксперт медицинской компании «ЛабКвест + Q Клиника» Вера Сережина.

— К примеру, абсолютно неприемлема ситуация, в которой сотрудник принимает наличные деньги и затем готовит еду — купюры являются рассадником микробов. Важно, чтобы повар был одет по форме, работал в перчатках и его волосы были убраны. Однако правило про перчатки обязательно не во всех случаях: в России, например, они обязательны только при раскладывании готовых блюд по тарелкам и при приготовлении холодных закусок и салатов, — пояснила она.

По словам Сережиной, хорошим индикатором может считаться туалет в заведении: если санузел чистый, значит, стандарты гигиены соблюдаются.

Кафе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Также важно следить за чистотой посуды и столовых приборов. В общественных заведениях они должны проходить тепловую сухожаровую обработку. Если приборы влажные, это может быть признаком наличия микробов, в том числе вирусов гепатита и хеликобактера, — подчеркнула врач.

Медики добавляют, что в отпуске лучше использовать бутилированную воду. Причем не только для питья, но и для мытья овощей и фруктов, а в некоторых случаях — и для мытья рук. Кроме того, стоит избегать заглатывания воды в водоемах и бассейнах.

— Вода из крана может быть загрязнена, и даже добавление льда неизвестного происхождения в напитки может привести к неприятным последствиям, — рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Елена Ержанова.

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Она подчеркнула, что на отдыхе нужно отдавать предпочтение тщательно приготовленной пище.

Мясо, рыба и другие продукты должны быть хорошо прожарены или сварены. Сырая рыба и моллюски особенно опасны. Избегайте блюд с мелко нарезанными ингредиентами, а также салатов и других блюд с майонезной заправкой. Печально, когда вкусный на первый взгляд салат вызывает отравление, — пояснила Ержанова.

Устрицы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Врачи добавляют, что фруктам и ягодам нужно уделить особое внимание, так как они могут содержать микробы на всех стадиях обработки и продажи. Лучше выбирать те, что можно очистить от кожуры, но и ее необходимо тщательно промыть.

— Есть некоторые нюансы. Например, виноград нужно замачивать в мыльном растворе или слабом растворе марганцовки на 20 минут, затем промывать проточной водой и ополаскивать кипяченой водой. У бананов необходимо мыть с мылом кожуру снаружи, чтобы избежать переноса микробов с кожуры на руки и далее в рот. Точно так же нужно поступать с арбузами и дынями, — отметила Вера Сережина.

Что делать при отравлении и какими лекарствами воспользоваться

Симптомы пищевого отравления и кишечной инфекции могут быть похожи: диарея, рвота, тошнота, боли в животе, иногда высокая температура и ломота в теле, поясняют медики.

Если интоксикации в отпуске избежать не удалось, нужно в первую очередь поддержать водно-электролитный баланс, вывести токсины и при необходимости сбить температуру, если она поднялась выше 38,5 градуса, отметила Елена Ержанова.

Девушка
Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— Для поддержания водно-электролитного баланса необходимо соблюдать питьевой режим, подключить препарат регидратации для приготовления водного раствора с электролитами. Благодаря ему жидкость будет оставаться в организме и электролитный баланс не будет сдвигаться. Сорбенты помогут вывести токсины из организма, чтобы они не задерживались, — рассказала она.

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Врачи советуют держать в аптечке активированный уголь и другие проверенные сорбенты, препараты для регидратации, противодиарейные (на основе лоперамида) и жаропонижающие (на основе ибупрофена и парацетамола) средства. При этом при сильной рвоте и диарее необходимо обратиться к врачу. В группе риска — дети и пенсионеры.

— Пожилые люди уязвимы перед пищевыми отравлениями — с возрастом иммунная система становится менее эффективной, что увеличивает вероятность тяжелых инфекций и осложнений. Старшей возрастной группе стоит уделять особое внимание профилактике и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов отравления, — сказала Анна Шелобанова.

Как правило, пищевое отравление за границей — это страховой случай и повод обратиться в свою страховую компанию, поэтому пренебрегать страховкой при поездке за рубеж не стоит.

Девушка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— При возникновении проблем со здоровьем нужно связаться с представителем компании по телефону, указанному в полисе. Затем страховщик подберет клинику и врачей. В последние два года сложилась практика, когда турист самостоятельно оплачивает визит к врачу, а затем обращается к страховщику для компенсации расходов. В этом случае необходимо сохранить все чеки и назначения, счета за такси в медучреждение, за связь с доктором и т.д. Все эти расходы можно вернуть уже по возвращении в Россию, — пояснила «Известиям» страховой агент «РЕСО-Гарантия» Елена Копышева.

Но если в России качественную помощь при отравлении окажут в любой больнице даже в чужом городе, то обращение к врачам за границей может стать проблемой. Далеко не во всех странах, любимых россиянами, хорошая медицина, и поиск доктора для себя, ребенка или пожилого родственника может стать еще одним испытанием. Но пищевая интоксикация — это состояние, которого действительно можно избежать.

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