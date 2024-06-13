Трубный вопрос: почему почти 300 человек отравились водой в Дагестане

В дагестанском Буйнакске введен режим повышенной готовности для ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации, сообщили в городской администрации . Виновным в массовом отравлении питьевой водой может грозить до двух лет лишения свободы и штраф, рассказали «Известиям» эксперты. В больницах республики остаются более 100 человек, большинство из них дети. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной инцидента стала авария на трубопроводе и проникновение в воду вирусов и бактерий . Теперь утечку устранят, а трубы продезинфицируют. Опрошенные эксперты отметили, что износ системы — не причина произошедшего, проблема кроется в сложном рельефе региона и плотной застройке населенных пунктов.

Тройка возбудителей

В Дагестане около 100 человек продолжают находиться в больнице после отравления питьевой водой, 72 из них — дети , сообщили в минздраве республики. У всех пациентов диагностирована острая кишечная инфекция. 12 июня из медучреждений выписали 64 пациента, поступивших с кишечной инфекцией.

Жители города Буйнакска начали обращаться в медучреждения с 7 июня — у всех были симптомы отравления. Всего пострадали 270 человек. После инцидента управление Роспотребнадзора провело предварительное расследование, по результатам которого было установлено, что источником заражения стала питьевая водопроводная вода.

Согласно данным эпидемиологического расследования, в Буйнакске произошла вспышка кишечной инфекции, связанная с аварией на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды , сообщили в Роспотребнадзоре республики. После утечки произошел «подсос» от неорганизованных стоков, проходящих в непосредственной близости.

Фото: РИА Новости/Башир Алиев

Во взятых пробах воды специалисты обнаружили сразу три возбудителя: дизентерию, ротавирус и норовирус — в шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций . Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки, указали в ведомстве. В Буйнакск прибыл главный внештатный специалист Минздрава по инфекциям Владимир Чуланов, сообщили в региональном министерстве.

«Намечены планы организационной работы для помощи пациентам и предотвращения распространения инфекции. В очаге проводятся профилактические мероприятия , назначение бактериофага и вакцинация от вирусного гепатита А», — говорится в сообщении минздрава республики.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Глава Дагестана Сергей Меликов после случившегося создал оперативный штаб. В него включили городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой, МЧС.

Минпромторг организовал доставку чистой воды. К работе подключились и несколько фондов, предприятия. Собрано более 53 т бутилированной воды . Также была создана рабочая группа в составе представителей минстроя Дагестана и Единого оператора для оказания помощи МУП «Буйнакскводоканал» в части дезинфекции.

По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей . В «Буйнакскводоканале» уже прошли обыски.

Интоксикация и обезвоживание

Ротавирусы и норовирусы — это возбудители вирусной диареи, а дизентерия — бактериальной кишечной инфекции , напомнил к. м. н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков.

— Проявление любой из таких кишечной инфекции крайне неприятное, — сказал он «Известиям». — Традиционно возникают рвота, лихорадка, жидкий стул и симптомы интоксикации. Эти инфекции очень опасны для детей раннего возраста и людей с коморбидной патологией, потому что особенно многократная рвота и лихорадка ведут к тому, что быстро развивается обезвоживание, нарастает токсикоз . Такие пациенты могут нуждаться в интенсивной терапии, капельницах и в стационарном лечении. Эти инфекции передаются через рот, то есть через воду, либо через продукты питания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы защитить себя от инфекций, в период вспышки важно соблюдать меры предосторожности: т щательно мыть руки, пить только купленную в магазине бутилированную или кипяченую воду , не контактировать с зараженными людьми, добавила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

— Во время подобных вспышек важно исключить употребление сырой водопроводной воды, — пояснила она. — Причем речь идет не только о питье и приготовлении пищи, но и о чистке зубов. Если возможности использовать бутилированную воду нет, кипячение водопроводной воды также может помочь убить большинство патогенных микроорганизмов , Не стоит забывать и о тщательной обработке овощей и фруктов. Их также стоит мыть только кипяченой или бутилированной водой.

Заседание городского оперативного штаба администрации города Буйнакска Фото: Telegram/Администрация ГО «город Буйнакск»

Если кто-то в семье заболел, следует максимально ограничить контакт с ним: поместить в отдельную комнату, выделить ему свою посуду и приборы, полотенце, добавила специалист. Это поможет снизить риск заражения других членов семьи.

Проблемы водопровода

В Дагестане существуют системные проблемы с водопроводно-канализационным хозяйством, считает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Среди объективных факторов — сложные рельеф, источники питьевой воды и резервуары.

— В предшествующие годы уже возбуждались уголовные дела, связанные с нарушением при строительстве очистных сооружений и водопроводов, — отметил он. — Сейчас вода во многих селах, районах подается по часам — это большая проблема конкретного региона.

Подвоз бутилированной питьевой воды жителям Буйнакска Фото: Telegram/Администрация ГО «город Буйнакск»

Причины инцидента в Буйнакске могут быть техногенного характера и конкретно чьей-то вины может не быть . При этом в меньшей степени произошедшее связано с износом сетей, полагает эксперт.

— Есть территории, где износ более сильный, но там таких отравлений не происходит, — подчеркнул Павел Склянчук. — Среда жилых кварталов и промышленных объектов на пути поставки воды до потребителей — это тот риск, который может приводить к примесям опасных для здоровья людей веществ и дальнейшему отправлению.

Власти могут пересмотреть мастер-планы городов и населенных пунктов и потом переселить людей, но это очень затратно, отметил эксперт.

Подвоз бутилированной питьевой воды жителям Буйнакска Фото: Telegram/Администрация ГО «город Буйнакск»

— В целом отрасль водоснабжения, водоотведения в системе ЖКХ — одна из наиболее недофинансированных, — добавил он. — Если взять тарифные объемы по сравнению с другими видами коммунальных ресурсов — свет, тепло, газ, — то у водоканала самая дешевая стоимость единицы коммунального ресурса . И это влияет на качество воды, учитывая, что от нее напрямую зависит здоровье людей.

По словам Павла Склянчука, необходимо изменять пропорции, чтобы люди платили за воду так же, как за остальные услуги.