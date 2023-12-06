Массовое отравление на Камчатке: все пациенты питались в одном кафе

Массовое отравление произошло 5 декабря на Камчатке: пострадали более 40 человек. Сообщается, что все пациенты питались в кафе, работающем при стройке нового главного аэропорта Камчатки. По официальным данным, угрозы их жизни нет. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Отравление на стройке аэропорта на Камчатке

На Камчатке, в Елизово, на стройке нового здания международного аэропорта Петропавловск-Камчатский вечером 5 декабря отравился 41 рабочий. О данном событии стало известно на следующий день, 6 декабря. По информации следствия, все рабочие питались в одном кафе, расположенном на территории строящегося объекта. Вечером после ужина они почувствовали недомогание.

Всех пострадавших госпитализировали и разместили в трех стационарах в Елизово и Петропавловске-Камчатском. Их состояние оценивалось как средней и легкой тяжести. По информации регионального отделения Роспотребнадзора, здоровье рабочих постепенно улучшается, они идут на поправку. Угрозы жизни нет. По сообщению властей региона, все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей и получают все необходимые медикаменты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Важно отметить, что 41 пациент госпитализирован в три специализированных учреждения здравоохранения Камчатского края. Это профильные инфекционные отделения, и, конечно же, каждому гражданину оказывают качественную профессиональную помощь, которая осуществляется в соответствии с положенной схемой лечения. Сегодня угрозы жизни и здоровья наших пациентов нет. Ситуация находится на строгом контроле министерства, и сейчас ведется работа по выявлению возбудителя заболевания для принятия дальнейших мер», — отметил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

После случившегося стало известно, что предварительным диагнозом является «гастроэнтерит». Позднее это подтвердил замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников: «Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но предварительно информация подтверждается, что это острый гастроэнтерит». Однако заведующая инфекционным отделением Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Маргарита Олексюк отметила, что для уточнения диагноза у пациентов были взяты все необходимые анализы и отправлены в бактериологическую лабораторию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Отравление на Камчатке — расследование

По данным официального сайта Камчатского края, расследование по факту госпитализации строителей, ведущих трудовую деятельность на объекте строительства нового аэровокзального комплекса, проводит министерство здравоохранения Камчатского края совместно с Роспотребнадзором.

После поступления информации о произошедшем было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Для расследования по факту массового отравления рабочих елизовская городская прокуратура уже начала проверку. В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины случившегося. Также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания и условиям проживания строителей. Ранее в Сети появились видеоролики, на которых рабочие лежали на полу в коридоре общежития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Сейчас в очаге инфекции работают и сотрудники Роспотребнадзора, и специалисты учреждения здравоохранения Камчатского края», — сказал Олег Мельников.

По официальным данным, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование инцидента. Также главный санитарный врач выехал на объект для установления причин и условий возникновения заболевания. К настоящему времени специалисты уже провели обследование пищеблока, где готовилась еда. Были взяты пробы и направлены на исследование не только на Камчатке, но и в Москве.

Доклад о расследовании уголовного дела уже потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.