Опасные вдохи: в России участились случаи отравления хлором

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели трех пенсионерок в ижевском доме престарелых, вероятно, будет прекращено, рассказали «Известям» юристы. Постоялицы пансионата погибли после того, как в ночь на 8 октября отравились таблетками хлора. А через сутки в Санкт-Петербурге с острым отравлением этим же веществом госпитализировали несколько курсантов Суворовского училища. Обоими случаями занимаются следователи. В действиях руководства пансионата для пожилых нет состава преступления, указали юристы. Причиной гибели могла стать халатность уборщицы, которые оставила таблетки с хлором на видном месте. Но купить их в хозяйственном магазине могли и сами потерпевшие. Есть ли система в нескольких подряд случаях отравления хлором в разных регионах страны, разбирались «Известия».

«Как такое могло произойти?»

В частном пансионате для пожилых людей «Лесной хутор» в Ижевске погибли три женщины, сообщили 9 октября в удмуртском Следственном управлении СКР. За сутки до этого — в ночь на 8 октября — они отравились парами хлора. Виной всему стали таблетки для уборки помещений — их растворила в воде одна из постоялиц. По предварительной версии, она собиралась постирать белье.

Четыре пожилые женщины поступили в ижевскую ГКБ №6 — у всех было диагностировано тяжелое отравление. Им экстренно провели интенсивную терапию в реанимационном отделении, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

— К сожалению, из-за отравления парами хлора у всех пострадавших развился отек легких, троих спасти не удалось , — добавил он.

Среди погибших оказалась и Лидия Петрова, рассказал «Известиям» ее сын Константин. Корреспондент «Известий» застал мужчину на лавочке около здания пансионата — он сидел там в одиночестве и плакал.

Мужчина рассказал историю появления женщины в «Лесном хуторе». По его словам, она тяжело заболела: сначала стала плохо ходить, потом ноги отказали совсем, женщина перестала сама передвигаться. Константин больше двух лет жил с мамой, ухаживал за ней, а когда стало особенно тяжело, они с братом решили найти маме специализированное учреждение.

— Мы нашли ей пансионат, положили ее сюда. Брат говорит — не переживай, у мамы все хорошо. Недели три она там находилась, а я только-только вышел на работу. И вот мне сообщили, что она отравилась и умерла. Я не могу понять, как такое могло произойти? — не смог сдержать слез мужчина.

Лидия Петрова — самая «младшая» из погибших, ей было 75 лет. Врачи отделения токсикологи и реаниматологи чуть больше суток боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Двум другим погибшим было 82 и 95 лет.

Пансионат, в котором произошло отравление, расположен на улице Лесной хутор в Ижевске и огорожен забором. Состоит из двух помещений — трехэтажного кирпичного коттеджа и еще одного двухэтажного здания поменьше, расположенного в глубине двора, убедились «Известия», побывав на месте событий.

Территория пансионата небольшая, но выглядит достаточно чистой и ухоженной. Дорожка вымощена плиткой, во дворе — небольшой фонтан и лавочки. Попасть внутрь съемочной группе «Известий» не удалось — один из сотрудников объяснил изданию, что не может без разрешения начальства пустить прессу в закрытое учреждение.

Небезопасные услуги

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и проводится ряд экспертиз, сообщили следователи.

За действия, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, виновным грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей. Однако их в деле, скорее всего не будет, полагает адвокат Игорь Еникеев.

— В законе нигде нет запрета обрабатывать и дезинфицировать помещения хлором, он для этого и предназначен , — отметил он. — Растворить его в воде — это была инициатива женщины. Если она осталась жива, то ее нельзя привлечь: у нее не было умысла, она никому не оказывала услуги.

Скорее всего, имели место «халатность и неаккуратность уборщицы, которая забыла эти таблетки где-то на видном месте», полагает эксперт.

— В подобного рода учреждениях за постояльцами смотрят врачи, психологи, соцработники. Но они не в изоляторе, чтобы за ними вести круглосуточное наблюдение. Несмотря на возраст, они дееспособные и свободные люди, — сказал Игорь Еникеев.

По его мнению, руководителя организации привлекать тоже не за что — в его действиях нет состава преступления. Впрочем, купить такие таблетки в хозяйственном магазине могла сама потерпевшая. Поэтому уголовное дело по итогам проверок, вероятнее всего, прекратят.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что передали всю имеющуюся информацию по трагедии в Следственный комитет.

Опасная уборка

Спустя сутки после случая в Ижевске, уже в Санкт-Петербурге с острым отравлением хлором госпитализировали несколько курсантов Суворовского военного училища, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. ЧП произошло в ночь на 9 октября.

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что отравившиеся были в наряде — убирали одно из технических помещений.

— Принимал работу офицер, он заметил в качестве уборки недостатки и приказал их устранить — очистить от ржавчины раковины в санузле, — описал подробности происшествия источник. — Именно офицер и принес им раствор, которым они в итоге отравились. Надышались парами и почувствовали себя плохо.

В училище будет проведена служебная проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего. Состояние курсантов после ЧП оценивается как средней тяжести. Выписать домой врачи их планируют уже во вторник, 10 октября.

«Известия» направили запрос в училище с просьбой прокомментировать произошедшее.

Нелегкие последствия

Легкой формой отравления считается та, при которой концентрация хлора в воздухе не превышает 10 мг на кубический метр, но даже она не проходит без последствий для здоровья, рассказала «Известиям» терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

— У человека могут проявиться признаки раздражения верхних дыхательных путей: сухой кашель, хрипы, одышка , — описала она. — Симптомы пройдут через несколько суток. Но последствия отравления могут проявиться в виде хронических заболеваний дыхательных путей: хронического фарингита, ларингита, трахеита, легочно-сердечной недостаточности и других.

Еще одно частое отсроченное осложнение интоксикации — постгипоксическая энцефалопатия.

— Она включает такие симптомы, как ослабление умственных способностей, головные боли, параличи, и встречается у 25-30% пациентов. Поэтому даже при легком отравлении следует обратиться к врачу для лечения и контроля возможных осложнений, — дала совет врач.

При отравлении средней тяжести могут возникнуть приступы удушья, боль в груди, жжение в глазах и сухой кашель. В течение 2-4 часов может развиться токсический отек легких. При тяжелой форме отравления, когда концентрация хлора превышает 100-200 мг на кубический метр, возникает химический ожог или паралич дыхательного центра, что приводит к летальному исходу.

— В питьевой воде хлор содержится в концентрации 0,3-0,5 мг на литр, — пояснила Наталья Винарская. — В такой дозировке он не опасен.

Шанс отравиться хлором есть в местах, где часто проводится дезинфекция, а стандартная для помещений концентрация хлора в воздухе 0,03 мг на кубический метр может быть сильно превышена из-за несоблюдения правил безопасности. В бассейне концентрация хлора не должна быть ниже, чем 0,3 мг на литр, но не выше, чем 0,6 мг на литр, отметила врач.