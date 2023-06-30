«Полностью защитить детей от массовых отравлений не получится»

Массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области произошло по вине сотрудников пищеблока — трое из них болели норовирусом, но скрыли этот факт. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона. За медпомощью обратились 86 детей , 10 из них были госпитализированы. Это далеко не первое подобное происшествие. 28 июня в Псковской области приостановили деятельность детского лагеря «Зеркальный» из-за вспышки кишечной инфекции. А двумя неделями ранее несколько детей отравились в Нижегородской области. Почему подобные вспышки в оздоровительных лагерях происходят регулярно и как родителям обезопасить своего ребенка от неприятных последствий отдыха, в интервью «Известиям» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

«Основной риск — это обезвоживание»

— С чем чаще всего связаны регулярные массовые отравления детей во время отдыха?

— Массовое обеспечение питанием всегда сопровождается рисками. Это и логистическая цепочка поставок еды в лагерь, и этапы ее реализации — хранение, заготовка, приготовление, сроки хранения готовых блюд. На каждом уровне должен быть контроль.

Пищевая токсикоинфекция в детском лагере — одна из основных причин массовых отравлений. Она как раз возможна, когда продукты, заготовки или приготовленные блюда хранятся в ненадлежащем виде. Некоторые бактерии, размножаясь в продуктах питания, могут выделять токсины, например стафилококки. При употреблении такой пищи человек получает отравление. Это не инфекционный процесс — он связан с воздействием на желудочно-кишечный тракт именно токсина, а не микроба.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Вторая причина возникновения состояний, которые мы иногда трактуем, как отравления, — это непосредственно кишечные инфекции. Они могут быть вызваны большим количеством разных возбудителей вирусной или бактериальной природы — ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов. Среди бактериальных возбудителей встречаются кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер и другие.

— Может ли быть и то и другое одновременно?

— Если мы говорим о массовых вспышках, как в лагере в Амурской области, то причина, как правило, едина. Или острая кишечная инфекция, или массовое отравление продуктами. Во многом это задача для органов Роспотребнадзора — выявление источников и причин.

— Каковы угрозы для ребенка при таких вот отравлениях?

— Основной риск — это резкое обезвоживание. Оно происходит за счет потерь жидкости на фоне рвоты и диареи. Основная задача в таком случае — обеспечить адекватное поступление воды и электролитов. Пациента чаще всего необходимо выпаивать, но в тяжелых случаях требуется внутривенное вливание необходимых растворов.

Первичная помощь при нарушении пищеварения вне зависимости от причины — инфекции или интоксикации — унифицирована: достаточное количество жидкости, прием сорбентов, промывание желудка. А если состояние при бактериальной инфекции ухудшится, должны быть назначены антибиотики.

Фото: belgor.su Столовая в лагере «Белые горы»

«От ротавирусной инфекции существует вакцинация»

— Какие меры профилактики массовых отравлений существуют в лагерях?

— В первую очередь — использование проверенных источников водоснабжения, подвергающегося очистке, обеззараживанию. Также крайне важны правильная обработка и условия хранения пищевых продуктов и заготовок. Для этого должны соблюдаться стерильность при приготовлении пищи, сроки хранения продуктов питания (особенно это касается термически необрабатываемых продуктов, к примеру, соусов и заправок по типу майонеза). Помимо этого, продукты должны быть микробиологически сертифицированы, в частности мясо, рыба, яйца, молочные продукты.

— При каких условиях детский лагерь сможет продолжить работу после всплесков инфекций или отравлениях?

— При любых случаях и отравления, и кишечных инфекций оформляются экстренные извещения в органы Роспотребнадзора. Ведомство обязано провести исследования выделений заболевших пациентов и взять пробы используемых продуктов на пищевых производствах, чтобы установить источник вспышки.

При выявлении причины заражения определяются санитарные меры. Например, если доказана кишечная инфекция, накладываются карантинные мероприятия, включающие изоляцию заболевших и обследование контактных лиц.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Как родители могут обезопасить своего ребенка от отравления?

— Полностью защитить ребенка от массовых отравлений не получится. От родителей в первую очередь зависит обучение детей навыкам и правилам личной гигиены — мытье рук до еды, после посещения туалета, отказ от употребления продуктов, не прошедших физическую и термическую обработку.

Основные профилактические и лечебные мероприятия определяются медицинским персоналом. Также существует специфическая профилактика часто встречающихся кишечных инфекций.

А дальновидные родители могут обеспокоиться безопасностью ребенка сразу после его рождения. В частности, от ротавирусной инфекции существует вакцинация, которую рекомендуется провести в возрасте до одного года. Если речь идет о бактериальных инфекциях, то доступны вакцины против брюшного тифа и дизентерии — ими часто прививаются не только дети, но и взрослые перед путешествиями в страны с неблагополучной санитарной обстановкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Стоит ли давать ребенку с собой активированный уголь и другие подобные лекарства?