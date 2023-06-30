«Полностью защитить детей от массовых отравлений не получится»
Массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области произошло по вине сотрудников пищеблока — трое из них болели норовирусом, но скрыли этот факт. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона. За медпомощью обратились 86 детей, 10 из них были госпитализированы. Это далеко не первое подобное происшествие. 28 июня в Псковской области приостановили деятельность детского лагеря «Зеркальный» из-за вспышки кишечной инфекции. А двумя неделями ранее несколько детей отравились в Нижегородской области. Почему подобные вспышки в оздоровительных лагерях происходят регулярно и как родителям обезопасить своего ребенка от неприятных последствий отдыха, в интервью «Известиям» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.
«Основной риск — это обезвоживание»
— С чем чаще всего связаны регулярные массовые отравления детей во время отдыха?
— Массовое обеспечение питанием всегда сопровождается рисками. Это и логистическая цепочка поставок еды в лагерь, и этапы ее реализации — хранение, заготовка, приготовление, сроки хранения готовых блюд. На каждом уровне должен быть контроль.
Пищевая токсикоинфекция в детском лагере — одна из основных причин массовых отравлений. Она как раз возможна, когда продукты, заготовки или приготовленные блюда хранятся в ненадлежащем виде. Некоторые бактерии, размножаясь в продуктах питания, могут выделять токсины, например стафилококки. При употреблении такой пищи человек получает отравление. Это не инфекционный процесс — он связан с воздействием на желудочно-кишечный тракт именно токсина, а не микроба.
Вторая причина возникновения состояний, которые мы иногда трактуем, как отравления, — это непосредственно кишечные инфекции. Они могут быть вызваны большим количеством разных возбудителей вирусной или бактериальной природы — ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов. Среди бактериальных возбудителей встречаются кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер и другие.
— Может ли быть и то и другое одновременно?
— Если мы говорим о массовых вспышках, как в лагере в Амурской области, то причина, как правило, едина. Или острая кишечная инфекция, или массовое отравление продуктами. Во многом это задача для органов Роспотребнадзора — выявление источников и причин.
— Каковы угрозы для ребенка при таких вот отравлениях?
— Основной риск — это резкое обезвоживание. Оно происходит за счет потерь жидкости на фоне рвоты и диареи. Основная задача в таком случае — обеспечить адекватное поступление воды и электролитов. Пациента чаще всего необходимо выпаивать, но в тяжелых случаях требуется внутривенное вливание необходимых растворов.
Первичная помощь при нарушении пищеварения вне зависимости от причины — инфекции или интоксикации — унифицирована: достаточное количество жидкости, прием сорбентов, промывание желудка. А если состояние при бактериальной инфекции ухудшится, должны быть назначены антибиотики.
«От ротавирусной инфекции существует вакцинация»
— Какие меры профилактики массовых отравлений существуют в лагерях?
— В первую очередь — использование проверенных источников водоснабжения, подвергающегося очистке, обеззараживанию. Также крайне важны правильная обработка и условия хранения пищевых продуктов и заготовок. Для этого должны соблюдаться стерильность при приготовлении пищи, сроки хранения продуктов питания (особенно это касается термически необрабатываемых продуктов, к примеру, соусов и заправок по типу майонеза). Помимо этого, продукты должны быть микробиологически сертифицированы, в частности мясо, рыба, яйца, молочные продукты.
— При каких условиях детский лагерь сможет продолжить работу после всплесков инфекций или отравлениях?
— При любых случаях и отравления, и кишечных инфекций оформляются экстренные извещения в органы Роспотребнадзора. Ведомство обязано провести исследования выделений заболевших пациентов и взять пробы используемых продуктов на пищевых производствах, чтобы установить источник вспышки.
При выявлении причины заражения определяются санитарные меры. Например, если доказана кишечная инфекция, накладываются карантинные мероприятия, включающие изоляцию заболевших и обследование контактных лиц.
— Как родители могут обезопасить своего ребенка от отравления?
— Полностью защитить ребенка от массовых отравлений не получится. От родителей в первую очередь зависит обучение детей навыкам и правилам личной гигиены — мытье рук до еды, после посещения туалета, отказ от употребления продуктов, не прошедших физическую и термическую обработку.
Основные профилактические и лечебные мероприятия определяются медицинским персоналом. Также существует специфическая профилактика часто встречающихся кишечных инфекций.
А дальновидные родители могут обеспокоиться безопасностью ребенка сразу после его рождения. В частности, от ротавирусной инфекции существует вакцинация, которую рекомендуется провести в возрасте до одного года. Если речь идет о бактериальных инфекциях, то доступны вакцины против брюшного тифа и дизентерии — ими часто прививаются не только дети, но и взрослые перед путешествиями в страны с неблагополучной санитарной обстановкой.
— Стоит ли давать ребенку с собой активированный уголь и другие подобные лекарства?
— Любое медицинское средство должно назначаться медицинским работником вне зависимости от того, продается ли оно по рецепту или свободно к покупке. Особенно это важно в детском возрасте, когда приобретенный препарат «против тошноты» может в случае самостоятельного приема приводить к неблагоприятным последствиям.