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Вызовет много вопросов. Политолог оценила вероятность замены Байдена на выборах
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Вызовет много вопросов. Политолог оценила вероятность замены Байдена на выборах

Богуславская: выдвижение нового кандидата принесет демократам немало проблем
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Маловероятно, что Демократическая партия США выдвинет нового кандидата на пост главы Белого дома, даже несмотря на провал действующего американского президента Джо Байдена на дебатах. Об этом 1 июля «Известиям» заявила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Байден может снять свою кандидатуру только в том случае, если он этого захочет. Однако если посмотреть последнее интервью Байдена, то у него нет сомнений в том, что он хочет продолжить участвовать в выборах. В частности, он сказал, что, кроме него, никто не справится с этой работой», — сказала эксперт.

Кроме того, выдвижение нового кандидата принесет демократам немало проблем, считает Богуславская.

«В случае появления другого кандидата возникнут вопросы его легитимности, ведь были праймериз, там были альтернативные кандидаты, но избиратели проголосовали за Байдена. Безусловно, вся эта ситуация вызовет много вопросов к Демократической партии. Всё это сопряжено с определенными процедурными сложностями», — объяснила она.

Помимо этого, кандидату, не имеющему президентского опыта, будет сложно соревноваться с Дональдом Трампом, который уже был американским лидером, добавила собеседница издания.

«Выдвижение Байдена на второй срок — это такой традиционный подход. Это связано с тем, что, как правило, человек, который уже занимал пост президента, имеет больше шансов победить на выборах. Так исторически сложилось. Поэтому Байден с этой точки зрения был естественным выбором для демократов. Новому человеку, который неизвестен публике, у которого еще нет опыта президентства, фактически ему придется соревноваться с Трампом, у которого за плечами уже есть президентский срок. Поэтому здесь, конечно, очень серьезная ситуация для демократов складывается», — заключила политолог.

Неуводимый Джо: чего демократам будет стоить поражение Байдена на дебатах
Демпартия ищет замену президенту и не может найти

Первые теледебаты между Байденом и его соперником Трампом состоялись 27 июня. Последний в ходе дебатов указал на невнятную речь Байдена. Телеканал NBC назвал выступление действующего американского лидера на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

По завершении дебатов Байден заявил, что справился хорошо. В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в партии демократов началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных для президента США предвыборных дебатов в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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