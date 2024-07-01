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Маск заявил о влиянии когнитивных проблем Байдена на сплоченность американцев

Маск: осознание когнитивных проблем Байдена сплотило американцев
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Осознание когнитивных проблем президента США Джо Байдена сплотило американцев, заявил 1 июля американский предприниматель Илон Маск.

На своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) он согласился с мнением пользователя, обратившего внимание, что когнитивная деградация американского лидера, которая проявилась во время дебатов, ощущалась как одна из самых объединяющих для жителей страны вещей за последнее время.

«Правда, я впервые за долгое время вижу, чтобы республиканцы и демократы о чем-то договорились», — написал бизнесмен.

Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему

Накануне Axios писал, что члены Демократической партии, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс США в ноябре, начали дистанцироваться от Байдена после неудачных дебатов. Один из представителей демократов-конгрессменов на условиях анонимности рассказал порталу об отчаянных попытках избежать встречи с президентом и его супругой Джилл.

Первые теледебаты между Байденом и его соперником, экс-президентом США Дональдом Трампом, состоялись 27 июня. Последний в ходе дебатов указал на невнятную речь Байдена. Телеканал NBC назвал выступление действующего американского лидера на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

По завершении дебатов Байден заявил, что справился хорошо. В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в партии демократов началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных для президента США предвыборных дебатов в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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