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Axios сообщило о дистанцировании демократов от Байдена из-за неудачных дебатов

Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за его провала на дебатах
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Члены Демократической партии, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс США в ноябре, начали дистанцироваться от президента Джо Байдена. Об этом 30 июня сообщил портал Axios.

«Дистанцирование от непопулярного президента — хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс», — объяснил автор статьи.

Сообщается, что многие политики уклонились от вопросов Axios касаемо кандидатуры Байдена на предстоящих выборах президента, а один из них даже фальсифицировал телефонный звонок.

Издание заявило, что повсеместно идет попытка дистанцироваться от разговоров о президентских дебатах. Так, например, кандидат в Палату представителей в Вирджинии Мисси Коттер Смасал отказалась от участия в мероприятии Демократической партии, которое было запланировано на утро после дебатов.

Один из представителей демократов-конгрессменов на условиях анонимности рассказал изданию об отчаянных попытках избежать встречи с Байденом и его супругой Джилл.

«Я не хочу видеть его здесь», — поделился он, отметив, что большинство из его окружения «агрессивно» желают, чтобы президент вышел из политической гонки.

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27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и его соперником, экс-президентом США Дональдом Трампом. Последний в ходе дебатов указал на невнятную речь Байдена. Телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

По завершении дебатов действующий президент США заявил, что справился хорошо. В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в партии демократов началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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