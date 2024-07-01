ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, сообщило в понедельник, 1 июля, в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — уточнили в представительстве.

Кроме того, с 6:35 до 8:15 было выпущено еще девять снарядов этого же калибра.

Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате утреннего обстрела повреждены два многоквартирных дома по улице Нахимовской. Информации о пострадавших он не привел.

Ранее, 30 июня, два ребенка пострадали в Ясиноватой ДНР. Украинские боевики обстреляли город из РСЗО HIMARS.

По словам корреспондента «Известий» Евгения Быковского, ракета, предположительно с кассетной-боевой частью, попала в девятиэтажный жилой дом, прошла через крышу жилого здания и пробила девять этажей.

В этот же день сообщалось, что в Петровском районе Донецка пострадали четверо сотрудников МЧС, которые тушили пожар, возникший после обстрела. Спасатели попали под удар во время эвакуации.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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