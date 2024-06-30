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В ДНР два ребенка пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

Пушилин: в Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела из РСЗО HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 30 июня два ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения», — рассказал он.

По словам корреспондента «Известий» Евгения Быковского, ракета, предположительно с кассетной-боевой частью, попала в девятиэтажный жилой дом, прошла через крышу жилого здания и пробила девять этажей. В результате атаки дети, находившие дома с родителями, получили осколочные ранения средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники МЧС эвакуируют всех жителей дома. Их расположат в пункте временного размещения. После этого представители МЧС займутся разминированием кассетной-боевой части, которая застряла в подвале здания и не взорвалась.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Петровском районе Донецка пострадали четверо сотрудников МЧС, которые тушили пожар, возникший после обстрела. Спасатели попали под удар во время эвакуации.

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