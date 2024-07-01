Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково
Американский рэпер Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский были замечены в московском аэропорту Внуково, видео с предполагаемыми знаменитостями 1 июля распространились в социальных сетях.
На кадрах видно, как музыкант вместе с группой людей направился в VIP-терминал, скрывая лицо.
Одна из сотрудниц аэропорта Внуково в беседе с «Известиями» подтвердила, что Канье Уэст покинул Москву. В ожидании посадки он находился в одном из VIP-залов аэропорта, добавила собеседница, которая проводила селебрити к воздушному судну.
Ранее, 30 июня, продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву. Продюсер понадеялась, что Уэст даст концерт в «Лужниках». В информационном центре площадки при этом сообщили, что выступление артиста в столице не планируется.
Отправившись на прогулку по городу, рэпер с охраной и сопровождающими зашел в ресторан поблизости от Красной площади. Предположительно, Уэст прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет. В ресторане «Белуга» подтвердили «Известиям», что артист и дизайнер ужинали там 29 июня.
«Известия» показали, что возле гостиницы Four Seasons собралась толпа фанатов, в основном это молодежь. После полуночи 1 июля фанаты, собравшиеся у Four Seasons, начали расходиться.