Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает в Telegram украинский 24-й канал.

«В Киеве слышали взрывы», ― указано в сообщении.

Кроме того, мэр города Виталий Кличко сообщил также в Telegram, что в Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот день сообщалось о взрыве в Харькове на фоне звучащей в городе воздушной тревоги.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне звучащей воздушной тревоги. Позже стало известно, что повреждения в Запорожье получил один из объектов критической инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.