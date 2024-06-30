Мэр Харькова сообщил о взрыве на фоне звучащей в городе воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в воскресенье, 30 июня.

«В Харькове слышен взрыв», — указал он в своем Telegram-канале. Других подробностей чиновник не привел.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе объявлена воздушная тревога.

Днем ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне звучащей воздушной тревоги. Сообщалось также о взрыве в Харькове. Позже стало известно, что повреждения в Запорожье получил один из объектов критической инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.