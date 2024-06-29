Тысячи противников партии АдГ перекрыли дороги и парализовали жизнь в Эссене

В ФРГ десятки тысяч человек, прибывших в Эссен для участия в демонстрациях против проведения съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), парализовали жизнь в городе. Кадрами с улиц города в субботу, 29 июня, делятся «Известия».

Как рассказала корреспондент «Известий» Маргарита Костив противники правопопулистской партии продолжают заполнять улицы Эссена. При этом они перекрыли автомобильные дороги. Правоохранители из соображений безопасности отменили поезда, чтобы снизить число приезжающих граждан.

В городе не работают и эскалаторы, ведущие к станциям метро.

«Не все согласны с идеологией этой партии, но факт остается фактом: это — вторая по популярности политическая сила Германии. Ее рейтинг выше, чем у партии канцлера ФРГ Олафа Шольца», — отметила корреспондент.

Участники демонстраций собрались на улицах ранее в субботу. Ожидается, что в протестах примет участие до 100 тыс. человек.

В АдГ рассказали «Известиям», что на два дня съезда приняты беспрецедентные меры предосторожности. Полиция оцепила территорию вокруг места его проведения.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что АдГ планирует создать парламентскую группу «Суверенисты», симпатизирующую России, в Европарламенте (ЕП). К «Суверенистам» могут присоединиться S.O.S. (Румыния), Se Acabo La Fiesta (Испания), «Ники» (Греция), «Конфедерация» (Польша), Mi Hazank (Венгрия), Сара Кнафо («Реконкиста», Франция) и словацкое движение Republika.

Эксперт из Германии Харли Шлангер 9 июня отметил, что в стране в последнее время набирает популярность партия АдГ. Ее считают пророссийской, потому что она выступает против украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил об отсутствии у РФ системных отношений с партией АдГ. Он также подчеркнул, что то, как действующее правительство ФРГ рассматривает деятельность этой партии, не является делом России. Однако в РФ не видят в ней никаких признаков неонацизма.