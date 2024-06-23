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Немецкая партия АдГ может создать симпатизирующую РФ фракцию в ЕП

Spiegel: «Альтернатива для Германии» хочет создать в ЕП фракцию «Суверенисты»
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на следующей неделе планирует создать парламентскую группу «Суверенисты», симпатизирующую России, в Европарламенте (ЕП). Об этом 22 июня сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на внутреннюю переписку депутатов и источники.

По данным издания, для создания новой фракции необходимы как минимум 23 депутата из семи стран. При этом сама партия занимает 15 мест в ЕП. Предположительно, партия намерена провести в одном из помещений парламента учредительное заседание «Суверенисты» 27 июня.

Der Spiegel отметил, что данный шаг вряд ли встретит сопротивление со стороны других правых партий в ЕП: Марин Ле Пен, экс-кандидат в президенты Франции от «Идентичности и демократии», может рассчитывать на более выгодную репутацию, так как это позволит ее фракции выглядеть более умеренной.

К «Суверенистам» могут присоединиться S.O.S. (Румыния), Se Acabo La Fiesta (Испания), «Ники» (Греция), «Конфедерация» (Польша), Mi Hazank (Венгрия), Сара Кнафо («Реконкиста», Франция) и словакское движение Republika.

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Депутаты от партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернатива для Германии» (АдГ) не присутствовали на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге 11 июня. В пресс-релизе АдГ говорилось, что парламентская группа партии отказывается «слушать спикера в камуфляже».

9 июня эксперт из Германии Харли Шлангер сообщил, что в стране в последнее время набирает популярность партия АдГ. Ее считают пророссийской, потому что она выступает против конфликта.

В тот же день американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал недоумение, почему АдГ называют крайне правой партией. Он предположил, что он может что-то упустить, ведь исходя из того, что он читал, миллиардер не может назвать партию «крайне правой» и не считает ее экстремистской.

8 июня на депутата партии «Альтернатива для Германии» Ханса-Юргена Циклера напал мужчина. Он избил политика в кабинке для голосования. Полиция подтвердила данный инцидент, сообщив, что личные данные нападавшего были зафиксированы. Это не единственный случай нападения на членов АдГ. До этого, 4 июня, в Мангейме неизвестный с ножом напал на политика партии «Альтернатива для Германии» Генриха Коха. Сообщалось, что тот поймал на месте человека, портящего плакаты партии. После этого на Коха напали трое и ударили его, предварительно, канцелярским ножом. Он был госпитализирован.

Лидер партии АдГ Алис Вайдель 6 июня в ходе выступления в бундестаге обвинила правительство Германии в провоцировании мировой войны. Политик отметила, что за каждым вооруженным конфликтом идет мир, и задалась вопросом, зачем повышать риски крупного международного противостояния.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил об отсутствии у РФ системных отношений с партией АдГ. Путин также отметил, что то, как действующее правительство ФРГ рассматривает деятельность этой партии, не является делом России. Однако в РФ не видят в ней никаких признаков неонацизма.

1 июня депутат регионального парламента Берлина от АдГ Гуннар Линдеманн заявил о готовности партии присоединиться к коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мир. Депутат подчеркнул, что партия выступает против поставок Киеву оружия.

31 мая в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре раскритиковал разрешение атаковать территории РФ. Он также указал на то, что власти ФРГ позволяют США и Европе диктовать решения.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 мая обвинила партию АдГ в предательстве интересов ФРГ. Она отметила, что АдГ перед выборами в Европарламент занимается пропагандой для президента России Владимира Путина и шпионажем в пользу Китая.

В начале февраля журнал Der Spiegel сообщил, что немецкая военная контрразведка (MAD) призвала военнослужащих национальной армии проинформировать начальство в случае, если они являются последователями признанного экстремистским молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В ведомстве предупредили, что каждый член молодежной организации, находящийся в рядах бундесвера, будет рассматриваться как подозреваемый.

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