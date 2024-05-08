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Глава Еврокомиссии обвинила «Альтернативу для Германии» в предательстве ФРГ

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в предательстве интересов ФРГ, сообщило 8 мая издание Zeit Online.

В ходе выступления на съезде Христианско-демократического союза в Берлине она отметила, что АдГ перед выборами в Европарламент занимается пропагандой для президента России Владимира Путина и шпионажем в пользу Китая.

«Сначала АдГ бредит народом и отечеством. А потом АдГ предает это отечество автократам», — сказала фон дер Ляйен.

Председатель ЕК призвала защитить европейские ценности и достижения от популистов и экстремистов на европейских выборах, которые пройдут в июне.

Никакой «Альтернативы»: Германия рискует остаться без крайне правых
На фоне популярности АдГ партию решили запретить

В начале февраля журнал Der Spiegel сообщил, что немецкая военная контрразведка (MAD) призвала военнослужащих национальной армии проинформировать начальство в случае, если они являются последователями признанного экстремистским молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В ведомстве предупредили, что каждый член молодежной организации, находящийся в рядах бундесвера, будет рассматриваться как подозреваемый.

В городах Германии в январе прошли массовые митинги против крайне правых сил и партии АдГ. В частности, 27 января демонстрация против партии в Дюссельдорфе собрала около 100 тыс. человек. Протестующие заявили, что АдГ ведет страну к фашизации.

Выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года, впоследствии будет проведено обновление состава Еврокомиссии и назначение нового главы Евросовета. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» предположил, что большинство сохранят «христианские демократы, социал-демократы в различных их ипостасях», однако увеличится представленность партий, которые выступают с национальных позиций.

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