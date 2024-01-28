В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
В немецком Дюссельдорфе прошли массовые митинги против правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом в субботу, 27 января, сообщили в пресс-службе городской полиции.
«На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тыс. человек. <…> Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники», — говорится в заявлении ведомства.
Митинги также прошли и в других городах Германии: Киле, Оснабрюке и других.
Протестующие обвиняют АдГ в фашизации страны. Причиной демонстраций стала появившаяся в СМИ информация, что в ноябре представители АдГ провели тайную встречу с руководителями ряда ультраправых и неонацистских организаций. Во время встречи в числе прочего, по информации СМИ, обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии.
Ранее, 23 января, социолог заявил о недовольстве населения ФРГ политическими элитами. Он также согласился с тем, что раскол между правящей элитой и населением заметен в немецком обществе.
4 января бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе в интервью изданию Tagesspiegel призвал Берлин проверить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам депутата, в Германии сложно запретить партию, такая процедура может длиться годы. Между тем АдГ, отмечает Тирзе, способна выставить себя жертвой и использовать это в целях пропаганды.