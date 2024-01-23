Немецкий социолог заявил о недовольстве населения ФРГ политическими элитами

Волна протестов в Германии свидетельствует о том, что население недовольно политическими элитами. Об этом заявил немецкий социолог Оливер Нахтвей в интервью швейцарскому радио Schweizer Radio und Fernsehen во вторник, 23 января.

«Складывается впечатление, что в настоящее время в Германии партии, находящиеся как в правительстве, так и в оппозиции, больше не способны внять требованиям населения и решить основные проблемы. Именно это делает протесты такими импульсивными и внушительными», —поделился специалист.

Он также согласился с тем, что раскол между «правящей элитой» и населением заметен в немецком обществе. По словам Нахтвея, население недовольно, так как его интересы представлены слабо, а управление страной «оставляет желать лучшего».

Социолог указал, что особенность последних протестов в Германии в том, что на улицы вышли не представители радикальных движений, а представители демократического центра, которые хотят решить серьезные и важные проблемы и сохранить демократию.

Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

15 января началась забастовка у Бранденбургских ворот. Протестующие фермеры выразили беспокойство отменой субсидий, многие из них также призвали к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства».

Кроме того, к фермерам присоединились железнодорожники. Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о начале 23 января собственной акции, вызванной недовольством существующими условиями труда. С 23 по 29 января прекратят работу сначала машинисты грузовых поездов, а в ночь на 24 января к ним присоединятся машинисты пассажирских составов. Это не первая подобная акция: предыдущая, продлившаяся всего три дня, с 10 по 12 января, нанесла ощутимый ущерб. За это время было отменено около 80% поездов дальнего следования.

Немцы недовольны тем, что правительство тратит их же средства на климатические и экологические проекты, руководствуясь линией «Зеленых», а также направляет огромные деньги Украине.