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Экс-глава бундестага призвал Берлин изучить возможность запрета партии АдГ

Экс-глава бундестага Тирзе: государство должно проверить вероятность запрета АдГ
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Фото: Global Look Press/Gerhard Leber
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Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе 4 января в интервью изданию Tagesspiegel призвал Берлин проверить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), популярность которой растет.

«Если ведомства по охране конституции в трех федеральных землях классифицировали АдГ как правоэкстремистскую партию, то государство обязано проверить возможность запрета АдГ», — заявил он, указывая на рассмотрение деятельности политической силы на федеральном уровне.

По словам депутата, в Германии сложно запретить партию, такая процедура может длиться годы. Между тем АдГ, отмечает Тирзе, способно выставить себя «жертвой» и использовать это в целях пропаганды.

По данным издания, запрет «Альтернативы для Германии» в будущем также не исключила сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен.

Никакой «Альтернативы»: Германия рискует остаться без крайне правых
На фоне популярности АдГ партию решили запретить

Федеральное ведомство по охране конституции в 2023 году признало правоэкстремистскими отделения АдГ в трех федеральных землях: Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальте. С позиции ведомства, это решение позволит правительству расширить инструментарий средств слежки за организацией. Партию также подозревают в экстремизме на федеральном уровне.

В середине декабря АдГ выдвинула беспартийного Тима Лохнера своим кандидатом на пост мэра (обер-бургомистра) саксонского города Пирна, и, согласно предварительным результатам, он набрал 38,5% голосов — наибольшее число голосов по итогам второго тура голосования. В арсенале «Альтернативы для Германии» теперь три муниципальных поста по всей Германии.

Партию «Альтернатива для Германии» считают правопопулистской, при этом общегерманские рейтинги у нее достаточно высоки — в диапазоне 19–23%.

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