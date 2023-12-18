Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра групного города

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выдвинула беспартийного Тима Лохнера своим кандидатом на пост мэра (обер-бургомистра) саксонского города Пирна и, согласно предварительным результатам, он набрал 38,5% голосов — наибольшее число голосов по итогам второго тура голосования, пишет 17 декабря Berliner Zeitung.

53-летний мастер-плотник Лохнер боролся за пост мэра с представителем Христианско-демократического союза (ХДС) Катрин Доллингер-Кнут и Ральфом Тиле от либерально-консервативной партии «Свободные избиратели».

Лохнер пока не является членом АдГ, но является членом парламентской группы в окружном совете. Он уже участвовал в выборах мэра в 2017 году, но проиграл действующему градоначальнику Клаусу-Петеру Ханке (беспартийному), который перестал участвовал в выборах по причине преклонного возраста.

В первом туре голосования 26 ноября ни один из пяти кандидатов не набрал необходимого абсолютного большинства, поэтому потребовался второй тур. Лохнер получил чуть менее 33%, что стало наибольшим числом в первом туре. Второе место занял Ральф Тиле с 23%, а третье место — у Катрин Доллингер-Кнут (ХДС) с 20%.

Два проигравших кандидата — самовыдвиженец Андре Либшер и социал-демократ Ральф Витциг, поддерживаемый СДПГ и Зелеными, отказались от участия во втором туре в пользу Доллингер-Кнут. Левые также поддержали ее во втором туре. Теперь она заняла второе место с 31,39%, опередив Тиле с 30,08%.

В арсенале «Альтернативы для Германии» теперь три муниципальных поста по всей Германии. В июне политик АдГ Роберт Зессельманн впервые получил пост ландрата (администратора округа) в районе Зоннеберг в Тюрингии. Ханнес Лот — в июле пост градоначальника в небольшом городке Рагун-Йесниц с населением порядка 3580 человек в Саксонии-Анхальт.

В Пирне, расположенном к юго-востоку от Дрездена, проживает около 40 тыс. жителей. Город известен Старым городом, сохранившимся почти в первозданном виде, и близостью к популярному туристическому району Саксонская Швейцария.

Партию «Альтернатива для Германии» считают правопопулистской, при этом общегерманские рейтинги у нее достаточно высоки — в диапазоне 19-23%.

2 декабря стало известно, что кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в сентябре Александр Гауланд стал вторым сопредседателем партии. По результатам выборов в бундестаг 24 сентября «Альтернатива для Германии» прошла в парламент с поддержкой 12,6% избирателей.

В ноябре источники «Известий» в немецком парламенте сообщили о том, что несколько парламентских партий Германии после провалов переговоров о формировании коалиции выступили с призывом провести досрочные выборы, которые могут усилить позиции «Альтернативы для Германии» (АиГ).