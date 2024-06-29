Полиция оцепила территорию вокруг места проведения съезда АдГ в германском Эссене

В Эссене на западе Германии 29 июня проходит съезд партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), из-за чего в городе начались протесты противников партии и леворадикалов. «Известия» публикуют видео с места событий.

На кадрах видно, что участники демонстраций уже собрались на улицах. Ожидается, что в протестах примут участие до 100 тыс. человек.

В АдГ рассказали «Известиям», что в этот раз на два дня съезда приняты беспрецедентные меры предосторожности. Полиция оцепила территорию вокруг места проведения мероприятия.

Редакционная сеть RND сообщает, что еще до начала съезда ранним утром произошли столкновения демонстрантов с полицией.

«Мы — демократическая масса людей, которая представляет разнообразное общество и выступает против АдГ. <…> Мы отстаиваем демократические ценности и используем свое право на свободу собраний», — сказал активист по борьбе с изменениями климата Мика Розен.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что АдГ планирует создать парламентскую группу «Суверенисты», симпатизирующую России, в Европарламенте (ЕП). К «Суверенистам» могут присоединиться S.O.S. (Румыния), Se Acabo La Fiesta (Испания), «Ники» (Греция), «Конфедерация» (Польша), Mi Hazank (Венгрия), Сара Кнафо («Реконкиста», Франция) и словакское движение Republika.

Депутаты от партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернатива для Германии» (АдГ) не присутствовали на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге 11 июня. В пресс-релизе АдГ говорилось, что парламентская группа партии отказывается «слушать спикера в камуфляже».

Эксперт из Германии Харли Шлангер 9 июня отметил, что в стране в последнее время набирает популярность партия АдГ. Ее считают пророссийской, потому что она выступает против конфликта. В тот же день американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал недоумение, почему АдГ называют крайне правой партией. Он предположил, что он может что-то упустить, ведь исходя из того, что он читал, миллиардер не может назвать партию «крайне правой» и не считает ее экстремистской.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил об отсутствии у РФ системных отношений с партией АдГ. Он также подчеркнул, что то, как действующее правительство ФРГ рассматривает деятельность этой партии, не является делом России. Однако в РФ не видят в ней никаких признаков неонацизма.