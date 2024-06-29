Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Мир
В Госдуме заявили об ответе России на полеты дронов США над Черным морем
Общество
Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
ЕС распространил на Белоруссию ряд введенных против РФ санкций
Общество
Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тыс. правоохранителей
Общество
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область
Армия
Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников
Мир
Во Франции указали на ослабление авторитета на европейской арене из-за Макрона
Мир
СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании
Экономика
В МВФ заявили об угрозе валютной системе из-за использования доходов от активов РФ
Мир
Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Общество
Собственницу сгоревшего во Фрязино здания заключили под домашний арест
Мир
Белоруссия задействовала допсилы ПВО для прикрытия границы с Украиной
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки
Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом

Полиция оцепила территорию вокруг места проведения съезда АдГ в германском Эссене

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эссене на западе Германии 29 июня проходит съезд партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), из-за чего в городе начались протесты противников партии и леворадикалов. «Известия» публикуют видео с места событий.

На кадрах видно, что участники демонстраций уже собрались на улицах. Ожидается, что в протестах примут участие до 100 тыс. человек.

В АдГ рассказали «Известиям», что в этот раз на два дня съезда приняты беспрецедентные меры предосторожности. Полиция оцепила территорию вокруг места проведения мероприятия.

Редакционная сеть RND сообщает, что еще до начала съезда ранним утром произошли столкновения демонстрантов с полицией.

«Мы — демократическая масса людей, которая представляет разнообразное общество и выступает против АдГ. <…> Мы отстаиваем демократические ценности и используем свое право на свободу собраний», — сказал активист по борьбе с изменениями климата Мика Розен.

Дальше — направо: евроскептики усилили позиции в Европарламенте
О чем говорят первые результаты в ЕП и с чем связан успех консервативных сил

Ранее, 22 июня, сообщалось, что АдГ планирует создать парламентскую группу «Суверенисты», симпатизирующую России, в Европарламенте (ЕП). К «Суверенистам» могут присоединиться S.O.S. (Румыния), Se Acabo La Fiesta (Испания), «Ники» (Греция), «Конфедерация» (Польша), Mi Hazank (Венгрия), Сара Кнафо («Реконкиста», Франция) и словакское движение Republika.

Депутаты от партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернатива для Германии» (АдГ) не присутствовали на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге 11 июня. В пресс-релизе АдГ говорилось, что парламентская группа партии отказывается «слушать спикера в камуфляже».

Эксперт из Германии Харли Шлангер 9 июня отметил, что в стране в последнее время набирает популярность партия АдГ. Ее считают пророссийской, потому что она выступает против конфликта. В тот же день американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал недоумение, почему АдГ называют крайне правой партией. Он предположил, что он может что-то упустить, ведь исходя из того, что он читал, миллиардер не может назвать партию «крайне правой» и не считает ее экстремистской.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил об отсутствии у РФ системных отношений с партией АдГ. Он также подчеркнул, что то, как действующее правительство ФРГ рассматривает деятельность этой партии, не является делом России. Однако в РФ не видят в ней никаких признаков неонацизма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024