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Общество
Мужа Блиновской требуют признать банкротом

Мужа Блиновской требуют признать банкротом

Иск о признании мужа Блиновской банкротом поступил в арбитражный суд
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Мужа блогера Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом, соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области.

Как следует из картотеки дел судебной инстанции, иск был подан 27 июня. Истцом выступает ПАО «Сбербанк России», который просит ответчика вернуть ему кредит.

Если суд удовлетворит иск, то Блиновский будет признан банкротом. Его имущество может быть оценено и конфисковано в пользу кредиторов.

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В апреле 2023 года блогера Елену Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Около года она находилась под домашним арестом. В январе суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу, она арестована до 26 июля.

Фигурантом уголовного дела также стал Алексей Блиновский, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. По месту проживания и в офисе Блиновской прошли обыски.

Блиновский является учредителем и руководителем нескольких компаний. В основном он вел бизнес в Ярославской, а также Вологодской области, где расположена рыбная ферма.

В середине апреля Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ об участии в специальной военной операции по защите Донбасса.

28 июня, как следует из базы МВД, Алексея Блиновского объявили в розыск. Ведомство разыскивает его по статье Уголовного кодекса, не уточнив, по какой именно. До этого в СМИ сообщалось, что Блиновский якобы покинул воинскую часть для участия в следственных действиях, но до столицы не доехал.

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