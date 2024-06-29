СМИ указали на ключевую роль жены Байдена в его предвыборной кампании

Жена Джо Байдена Джилл Байден может повлиять на окончательное решение мужа об участии в президентских выборах в США, в том числе о том, принимать ли в ней участие. Об этом 29 июня сообщило издание The New York Times.

«Джилл — это последний и самый важный голос. Она знает его (Байдена - Ред.) и страстно любит. Она также знает о нем все. Большинство важных решений принимается с участием Валери (младшая сестра Байдена – Ред.) и Джилл», — заявил Джон Морган, один из главных спонсоров Байдена.

Главной озабоченностью основных меценатов Демократической партии после дебатов стал вопрос организации встречи или разговора с первой леди.

Помимо этого, в американских консервативных кругах становится мейнстримной точка зрения, согласно которой вина в произошедшем лежит на Джилл, которая «цепляется за власть».

Согласно данным издания The New York Times, ни один из Байденов «не хочет, чтобы история долгой политической карьеры президента, которую определяли трагедии, стойкость и непрекращающиеся амбиции, закончилась на сцене в Атланте».

Гарриет Хейгман, член Палаты представителей США, считает, что действия Джилл Байден и предвыборной кампании в отношении участия Джо Байдена без оружия в битве умов на сцене являются жестоким обращением с пожилыми людьми.

В этот же день редакционный совет The New York Times призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах. Издание пояснило, что, несмотря на прошлые президентские выборы 2020 года, по итогам которых Байден победил экс-президента Дональда Трампа, нельзя ожидать, что в этом году избиратели проигнорируют очевидное: президент США уже не тот человек, что четыре года назад.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

При этом телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. По мнению журналистов, у американского лидера были проблемы с речью, а в моменты молчания он смотрел куда-то вдаль, нападения Трампа часто оставлял без ответа и должного внимания.

На прошедших дебатах Байден запутался в названии многозначных чисел. Президент США нередко оговаривается, но не всегда исправляется в моменте.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории Америки, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.