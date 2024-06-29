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Редакционный совет NYT призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Джо Байден должен отказаться от участия в президентских выборах в ноябре. Об этом 28 июня заявила редакционная коллегия газеты The New York Times.

Издание пояснило, что несмотря на прошлые президентские выборы 2020 года, по итогам которых Байден победил экс-президента Дональда Трампа, нельзя ожидать, что в этом году избиратели проигнорируют очевидное: президент США уже не тот человек, что четыре года назад.

«Самая большая общественная услуга, которую сейчас может оказать господин Байден, — это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание», — заявила редакционная коллегия.

В статье предполагается, что, вызывая Трампа на словесную дуэль, Байден понимал, что нужно решить давнюю общественную озабоченность касаемо его умственных способностей.

«Правда, с которой Байдену нужно столкнуться сейчас, заключается в том, что он провалил свой собственный тест», — дополнила газета.

The New York Times убеждена, в США есть и другие лидеры демократов, которые смогут лучше представить четкие и убедительные альтернативы переизбрания Трампа.

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Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.

В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны, Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Трамп смотрелся «живее» Байдена на прошедших дебатах, отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин. По мнению политолога, итоги дебатов были ожидаемы, они сказались на рейтинге Байдена и сделали ситуацию для него «еще хуже».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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