Выпускников из Мариуполя впечатлила грандиозность «Алых парусов» в Петербурге

Приехавшие в Санкт-Петербург на праздник «Алые паруса» выпускники из Мариуполя отметили размах мероприятия. Об этом 29 июня они заявили в беседе с «Известиями».

«Спасибо большое Санкт-Петербургу, что дает такую большую возможность посетить такой огромный концерт», ― отметила София Горнилова.

По словам жительницы Мариуполя Анастасии Васильевой, в Северной столице она поначалу не могла привыкнуть к белым ночам, однако это не помешало ей насладиться праздником «Алые паруса».

Кроме того, вчерашние школьники отметили прекрасную организацию концерта. Как рассказал один молодой человек в беседе с «Известиями», он собирался только подпевать, но «ноги сами несут в пляс».

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

После полуночи бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы. Проход корабля — кульминация этого грандиозного шоу.

На мероприятии выступают артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер вечера — рэпер Мот.

Во время праздника в Петербурге показали фрагмент торжества, которое прошло в Мариуполе 23 июня. Тогда в мероприятии приняли участие более 250 человек. Оно было организовано при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, правительства Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса. Главным событием вечера выпускников в Мариуполе стал проход перед участниками праздника яхты «Ассоль» по Азовскому морю под алыми парусами.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.