Выпускники рассказали о непередаваемых эмоциях от праздника «Алые паруса»

Праздник «Алые паруса» должен посетить каждый выпускник. Об этом 29 июня сказали «Известиям» участницы мероприятия.

«Шикарное мероприятие! Я считаю, что его должен посетить каждый выпускник, потому что это непередаваемые эмоции», — поделилась выпускница Лада Ильина.

Ее подруга Виктория Антипина добавила, что счастлива возможности побывать на праздничном концерте.

«Я безумно счастлива! Обязательно посетите это мероприятие!» — сказала девушка.

Выпускница Нелли Барчук рассказала, что выпускники успели поесть и со всеми познакомиться, словом, все радостные и общительные.

«Настроение просто замечательное! У меня еще сегодня день рождения, поэтому мы с ребятами веселимся!» — поделилась именинница.

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

После полуночи бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы. Проход корабля — кульминация этого грандиозного шоу.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.

На мероприятии выступают артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер вечера — рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.