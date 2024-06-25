В США сообщили о готовности Джулиана Ассанжа заключить сделку с прокуратурой

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в рамках сделки с прокуратурой США намерен признать часть предъявленных обвинений, в обмен американская прокуратура не будет требовать его экстрадиции, следует из документа, поступившего в судебную базу США.

Как сообщает телеканал NBC News, эта сделка может стать билетом Ассанжа на свободу после пяти лет в британской тюрьме.

В судебных документах говорится, что в рамках соглашения Ассанж признает себя виновным в по обвинению в сговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне США. После судебного заседания, которое состоится 26 июня американское Министерство юстиции ожидает, что журналист вернется в Австралию, гражданином которой является.

Как сообщает телеканал, судебные документы были поданы в Окружной суд США по Северным Марианским островам в понедельник вечером. Ожидается, что Ассанж предстанет перед этим судом и будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения, что с учетом времени которое он провел в британской тюрьме, будет означать его освобождение.

Ранее, 20 марта, The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что американское министерство юстиции изучает возможность завершения юридического преследования Ассанжа, предоставив ему право признать вину по смягченному обвинению. По информации журналистов, это открывает возможность для сделки, которая может привести к освобождению журналиста из британской тюрьмы.

Журналист находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.