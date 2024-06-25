Реклама
Прямой эфир
Мир
В США сообщили о готовности Джулиана Ассанжа заключить сделку с прокуратурой
Мир
Глава МИД Турции заявил о передаче Путину послания от Эрдогана по Украине
Мир
Sony, Universal и Warner подали в суд на ИИ-стартапы за нарушение авторских прав
Армия
Гвардии лейтенант Лейман разгромил огневые точки ВСУ и помог ВС РФ освободить поселок
Мир
В ОАЭ осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования близким погибших
Экономика
Duty free со спиртным на внутренних рейсах откроют только в трех аэропортах
Происшествия
Женщина и мужчина пострадали при массированной атаке БПЛА на Белгород
Мир
Небензя сообщил о намерении обсудить теракт в Севастополе с СБ ООН
Спорт
Международная боксерская федерация сняла санкции с российского бокса
Общество
Синоптики спрогнозировали до +24 тепла и кратковременные дожди в Москве 25 июня
Экономика
Рынок рассрочки в РФ могут начать регулировать до конца года
Мир
В Тегеране прошел митинг кандидата в президенты Ирана Джалили
Общество
Теракты в Махачкале и Дербенте планировались около месяца
Общество
Севастопольцам с пострадавшими от атаки детьми выплатят по 100 тыс. рублей
Культура
Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом «Золотой маски»
Наука и техника
В России запустили в работу высокоточный квантовый процессор
Мир
Сборная Италии вышла в плей-офф Евро-2024

В США сообщили о готовности Джулиана Ассанжа заключить сделку с прокуратурой

0
Фото: Global Look Press/Tolga Akmen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в рамках сделки с прокуратурой США намерен признать часть предъявленных обвинений, в обмен американская прокуратура не будет требовать его экстрадиции, следует из документа, поступившего в судебную базу США.

Как сообщает телеканал NBC News, эта сделка может стать билетом Ассанжа на свободу после пяти лет в британской тюрьме.

В судебных документах говорится, что в рамках соглашения Ассанж признает себя виновным в по обвинению в сговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне США. После судебного заседания, которое состоится 26 июня американское Министерство юстиции ожидает, что журналист вернется в Австралию, гражданином которой является.

Как сообщает телеканал, судебные документы были поданы в Окружной суд США по Северным Марианским островам в понедельник вечером. Ожидается, что Ассанж предстанет перед этим судом и будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения, что с учетом времени которое он провел в британской тюрьме, будет означать его освобождение.

Пытка одиночеством: что происходит с Джулианом Ассанжем в тюрьме
«Известия» поговорили с другом основателя WikiLeaks, побывавшем в Белмарше

Ранее, 20 марта, The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что американское министерство юстиции изучает возможность завершения юридического преследования Ассанжа, предоставив ему право признать вину по смягченному обвинению. По информации журналистов, это открывает возможность для сделки, которая может привести к освобождению журналиста из британской тюрьмы.

Журналист находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024