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Yonhap сообщило о новой отправке КНДР шаров с мусором и паразитами в Южную Корею

Yonhap: Северная Корея отправила шары с мусором и паразитами в Южную Корею
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Фото: REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY
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КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Как сообщает агентство Yonhap в понедельник, 24 июня, в некоторых из них были обнаружены паразиты.

«В некоторых заполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, были обнаружены паразиты, но никаких вредных веществ обнаружено не было, сообщило в понедельник министерство объединения Сеула», — пишет агентство.

В материале напоминается, что за последние недели КНДР отправила в общей сложности более 1 тыс. воздушных шаров с мусором в сторону юга в отместку за кампании южнокорейских активистов с листовками, осуждающими северокорейский режим.

«Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и острицы, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре», — говорится в пресс-релизе министерства объединения Сеула, цитату из которого приводят авторы статьи, добавляя, что паразиты, предположительно, происходят из человеческих экскрементов.

Выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров, указало агентство. Кроме того, сообщается, что южнокорейские власти попросили граждан не приближаться к местам падения шаров, добавила «Газета.Ru».

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О запуске КНДР шаров с мусором в сторону Южной Кореи сообщалось и ранее. Так, 9 июня стало известно, что КНДР запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом. На территории последней приземлилось, как указывалось, более 80 шаров.

В конце мая КНДР также отправляла воздушные шары на юг Корейского полуострова. После чего, 6 июня, Сеул отправил Пхеньяну шары с корейскими дорамами (сериалами) и K-pop на USB-накопителях.

В начале июня в КНДР объяснили отправку шаров с навозом в сторону Южной Кореи. Отмечалось, что Пхеньян сделал это в ответ на распространение пропагандистских листовок Сеулом.

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