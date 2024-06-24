Группировка войск «Центр» за сутки поразила почти 400 целей ВСУ

Группировка российских войск «Центр» за последние сутки уничтожила почти 400 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе пункт управления и восемь опорных пунктов. Об этом 24 июня заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Всего в течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе пункту управления, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, восьми опорным пунктам, более 100 позициям полевой артиллерии», — заявил Савчук «РИА Новости».

Также, по его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и два беспилотника.

Ранее, 24 июня, операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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