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Операторы FVP-дронов группировки войск «Восток» уничтожили танк Leopard

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении. Об этом 24 июня сообщило Минобороны России.

Расчеты дронов несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что в расчете обычно состоит до 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их оператор и инженер. С момента подъема в воздух дрон превращается в высокоточное и эффективное оружие.

Процесс изготовления заряда и сборки дрона показал инженер с позывным Рико. По его словам, сборка одного аппарата занимает меньше пяти минут: подобная оперативность необходима на поле боя,

Самым простым и надежным способом прикрепить к нему заряд оказался обычный канцелярский скотч. Российские солдаты проверили данный прием в бою.

Дроны расчетов Камчатской морской пехоты поддерживают наступление штурмовиков на южнодонецком направлении. Ударные беспилотники помогают уничтожать любое препятствие на пути войск. Командир взвода ударных БПЛА с позывным Вал рассказал о том, как именно они могут поражать украинские танки.

«Задача была поддержать пехоту, отработать по опорному пункту. Задачу выполнили. Все «птички» у меня 100% залетели в цель. Вэсэушники, которые живые остались, позицию бросили и разбежались», — отметил он.

Вал также поделился рассказом об успешно выполненной боевой задаче по уничтожению замаскированного в лесополосе немецкого танка Leopard.

«Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил. Так что, скорее всего, БК (боекомплект. — Ред.) сдетонировал», — рассказал Вал.Как указали в военном ведомстве, за одну смену бойцы ВС РФ смогли поразить два вражеских опорных пункта и пулеметную огневую точку. Взвод ударных FVP-дронов продолжит поддерживать морскую пехоту в Донецкой Народной Республике (ДНР) после пополнения боекомплектов, добавили в Минобороны.

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Ранее, 21 июня, МО РФ сообщило, что расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ, а также успешно поразили вражескую бронемашину и блиндаж на ореховском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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