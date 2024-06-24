Пожар в синагоге в Дербенте потушен

Пожар в дербентской синагоге, ранее подвергшейся атаке террористов, потушен. Об этом 24 июня сообщили «Известиям» в ОМВД России по Дербентскому району.

В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий. На них видно, что левое крыло здания выгорело полностью. Окна в нем отсутствуют, а фасад покрыт копотью. Перед входом в синагогу лежат обломки кирпичей.

Вечером 23 июня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.

В результате атаки произошло возгорание в синагоге. Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин указал, что пожарных отозвали из горящей синагоги в Дербенте из опасений, что внутри могут оставаться террористы. По предварительной информации, могли сгореть свитки Торы.

Для поимки преступников глава Дагестана Сергей Меликов объявил план «Перехват». Также было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Помимо этого, в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Позднее корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщал о бое на территории церкви в Махачкале. При этом в самой церкви в целях безопасности укрывалось 19 человек. По словам Магомедова, правоохранительные органы вели штурм. Спустя некоторое время зампред Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие могли проникнуть на территорию церкви через забор.

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте. Также в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим. Кроме того, в городе до особого распоряжения отменили все развлекательные мероприятия. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков.